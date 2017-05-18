Детская одежда Картерс: качество, проверенное годами

Детская одежда Картерс: качество, безопасность, стиль

Картерс — бренд детской одежды родом из США. Марка производит одежду для детей, придерживаясь политики, что самое важное условие при выборе одежды для ребенка должно быть доступно всем родителям, а условие это — качество, которое гарантирует детская одежда Картерс.

Особенности одежды от Картерс

— большой выбор моделей для повседневной носки, возможность создания комплектов одежды благодаря богатому ассортименту. Бренд придерживается философии, что «детство — это праздник», что подтверждается использованием широкой гаммы оттенков в коллекциях. Благодаря этому есть возможность также выбрать одежду,прекрасно подходящую на любой вкус. Если нужен комплект для торжественных мероприятий, Вы также останетесь довольны — широкий выбор позволяет подобрать вещи для любого случая;

— точная размерная сетка, учитывающая и рост, и вес — поэтому риск ошибиться при заказе с размером отсутствует. Кроме того, вещи марки не маломерят и сшиты строго по размеру. Всё это позволяет совершать покупки в нашем интернет-магазине без риска ошибиться или разочароваться в своем выборе;

— бренд не завышает цены на продукцию, делая высокое качество не непозволительной роскошью, а удовольствием, доступным каждым родителям и каждому ребенку. Вы получаете радость для себя и своего ребенка по привлекательным ценам. Вам не нужно переплачивать за разрекламированность — марка давно зарекомендовала себя;

— при производстве используются натуральные ткани и безопасные даже для самых маленьких декоративные элементы. Внутренние швы тщательно обработаны, что немаловажно для детской кожи. Весь ассортимент соответствует международным принятым стандартам. Вещи не выцветают со временем, сохраняют форму даже после многочисленных стирок. Одежда невероятно комфортна, технология пошива учитывает все особенности каждой возрастной группы, для которой изготовлено конкретное изделие. Не вызывает неприятных тактильных ощущений. Такой и должна быть качественная одежда для новорожденных.

Купить детскую одежду Картерс очень просто!

Покупая детскую одежду марки Carter’s, Вы выбираете безупречное качество, проверенное долгими годами работы компании, отсутствие риска купить вещь не по размеру и продуманные стильные комплекты даже для самых маленьких.

Картерс доступен не только в США, малыши мам всего мира смогут насладиться качеством и уютом детских вещей.