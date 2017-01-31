Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм поженились во второй раз

Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 12:45

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм поженились во второй раз

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм поженились во второй раз />

Спустя 20 лет брака, пара решила еще раз обменяться клятвами

Дэвид и Виктория Бэкхем.

Когда в июле 1999 года звезда английского футбола Дэвид Бекхэм и солистка группы Spice Girls Виктория Адамс пошли к алтарю, поклонники давали этому браку максимум год. Мол, таким звездам не ужиться вместе. Даже несмотря на то, что за 4 месяца до регистрации брака у пары родился первенец.

Как бы то ни было, прошло 20 лет, а пара Бекхэм не то, что не распалась, а стала законодателями мод и одной из самых известных звездных семейств в мире. А на самих родителей, кажется, «напала сентиментальность» и они вдруг поженились во второй раз.

Повторная церемония состоялась в узком кругу друзей. Комментируя свое решение Дэвид Бекхэм отметил, что его семья – крепкая ячейка общества. И он, и его избранница переняли от родителей правильные жизненные ценности, благодаря которым они оба смогли преодолеть трудности в отношениях.

Напомним, первая свадьба Бекхэмов состоялась в 1999 году в Ирландии и обошлась в 800 тысяч, из них около 100 000 долларов стоило свадебное платье Vera Wang Виктории Бекхэм. Правда, траты не беспокоили пару: они удачно продали права на эксклюзивный фоторепортаж журналу OK! за 1,5 миллиона долларов. Молодожены, кстати, следуя тренду начала 2000-х, после регистрации переоделись в парные кожаные комбинезоны, чем очень удивили гостей. Спустя 10 лет Вики все же признала этот образ Versace полным провалом.

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Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 12:45
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