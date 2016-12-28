Девушка Данилы Козловского на премьере «Викинга» потрясла всех роскошным декольте

В Москве прошел закрытый показ для звезд [фото, видео]

Данила Козловский пришел на премьеру в компании своей девушки, актрисы Ольги Зуевой

Про этот фильм говорили последний месяц без остановки — всем было интересно, что это за диво-дивное снял Андрей Кравчук при участии продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова. Говорили даже, что похоже на «Игру престолов», что также подогревало интерес к картине. Но рассказ про ранее Средневековье, который ждал выхода на экраны около семи лет, выглядит совсем не как западный сериал. Один наш Данила Козловский в роли князя Владимира стоит всех Старков вместе взятых. А Светлана Ходченкова в роли княгини Ирины легко заткнула за пояс Серсею.

Светлана Ходченкова исполнила в картине главную женскую роль, княгини ИриныФото: Евгения ГУСЕВА

До премьеры в холле кинотеатра «Октябрь» гостей встречали язычницы и язычники, которые водили хороводы и плясали ритуальные танцы вокруг тотемных столбов под барабанную дробь. Одетые в рыцарские наряды устраивали драки на мечах. А на улице ходили актеры в костюмах раннесредневековых воинов, которые хоть и выглядели опасно (некоторые даже были на настоящих лошадях), но занимались в основном тем, что позировали с гостями премьеры.

В данном случае можно сказать без преувеличения, что на премьере был весь отечественный бомонд. Вот и Ксения Собчак с супругом, Максимом Виторганом. Вот и ее бывшая приятельница, Тина Канделаки в синих мехах. Вот Рената Литвинова с дочерью Ульяной и актрисой Софией Заикой. Вот Иван Ургант с супругой сидит рядом с министром Мединским. Вот сам Константин Эрнст и его подчиненный, Андрей Малахов с супругой Натальей. Пришли даже Елена Малышева и Леонид Ярмольник (по отдельности, правда). Филипп Киркоров, который пришёл поддержать своего друга, Данилу Козловского. Герой вечера же пришел в компании своей девушки, актрисы Ольги Зуевой. Та ради премьеры расстаралась и нашла максимально провокационное платье — телесного цвета, полупрозрачное, с декольте до пупка (не шутки). Если бы Ольга была бы чуть более фигуристой, платье смотрелось бы пошло. А так ее изящную на грани анорексии фигуры оно только украсило.

Ксения Собчак в тот вечер была настроена мирно — радостно фотографировалась с Чулпан Хаматовой, с которой у нее пару лет назад вышла серьезная размолвка. Но потом Ксения извинилась, и все обиды были прощены. «С Чулпан смотрим на Козловского в фильме «Викинг». На этом фото особенно видно, как мы относимся к викингам» — подписала фото Собчак. На лицах меж тем — смесь страха и восхищения.

С Чулпан смотрим на Козловского в фильме «Викинг» На этом фото особенно видно,как мы относимся к викингам #премьера

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После показа фильма все в основном восхищались увиденным — динамичной картинкой, отличной игрой актеров, сюжетом…Министр культуры, Владимир Мединский, высказался, что фильм, наверняка, будет иметь кассовый успех и соберёт не меньше миллиарда. «Пожалуй, самый масштабный фильм о той эпохи, что я видел» — резюмировал министр.

Тина Канделаки появилась на премьере фильма в синих мехахФото: Евгения ГУСЕВА

Филипп Киркоров так же поставил в своем Инстаграме картине высокую оценку:

«Я поздравляю в первую очередь продюсеров этого блокбастера-Константина Эрнста и Анатолия Максимова, поднять такую махину в наше беспокойное время сегодня- это подвиг! Ну, и, конечно, своего Друга — Данилу Козловского с потрясающей работой над ролью Владимира! Эта роль ещё раз подтвердила статус Данилы — Актёр номер один России! Невероятна трогательна и женственна Светлана Ходченкова — прекрасная работа, просто счастлив за свою подругу!А вообще- это конечно событие в Мировом Кинематографе и однозначно «Оскар»! Масштабная, глубокая, сильная, зрелищная работа, которая безусловно оставит след в Кинематографе! Такое кино сегодня- это событие! История нашей страны! Глубокий взгляд в историю! Браво!»

Когда все вышли из кинозала, то удивились несказанно — вместо жутковатых декораций все было уставлено белыми елочками, на которых висели ангелочки — а по сюжету главный герой проходит сложный путь от безверия к вере. Поэтому смотрелось это очень символично. Даже Ксения Собчак не удержалась и взяла себе одного ангела — на память.

Ксения Собчак с супругом, Максимом ВиторганомФото: Евгения ГУСЕВА

Лента выйдет в прокат с 29 декабря.

Викинг. Финальный трейлер .