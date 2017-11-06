Девушка Макара Шушкина оказывала эскорт-услуги и родила ребенка в 14 лет

У Фрейи Зильбер, которая обвинила сына актрисы в рукоприкладстве, оказалась богатая биография

Фрейя Зильбер не собирается молчать и охотно рассказывает в эфире телешоу подробности своей жизни со звездным наследником

Сам Макар Шукшин, сын актрисы и телеведущей Марии Шушкиной, надеялся, что скандал, в котором его девушка обвинила его в употреблении наркотиков и рукоприкладстве, быстро сойдет на нет, однако, Фрейя Зильбер не собирается молчать и охотно рассказывает в эфире телешоу подробности своей жизни со звездным наследником. Так, в частности, она уже успела признаться, что беременна от Шукшина, но это не помешало ему избить возлюбленную. А еще о том, что ей негде жить и судя по всему придется возвращаться в родной Барнаул. Но, судя по тому, что рассказали знакомые девушки из ее родного города, которые появились в студии программы «На самом деле», эта перспектива Фрейю не радует, ведь там Зильбер известна как девушка, которая оказывала эскорт-услуги. Кроме того, у Фрейи есть ребенок, которого она родила в 14 лет.

Макар Шукшин, сын актрисы и телеведущей Марии Шушкиной, надеялся, что скандал, в котором его девушка обвинила его в употреблении наркотиков и рукоприкладстве, быстро сойдет на нет

«Я уверена, что она занималась эскортом, именно оказывала такие услуги, а не просто была содержанкой», — заявила одна из бывших подруг Зильбер в беседе с ведущим шоу. На что сама Фрейя назвала это заявление клеветой и рассказала, что до знакомства с Макаром она довольно долго крутила роман с молодым человеком, который полностью ее обеспечивал. Более того, Фрея добавила, что у нее… есть ребенок от этого парня. «Я решила оставить малышку. Ее растит моя мама. Я поняла, что на данном этапе я не смогу ничего дать ей, но очень люблю дочь», — рассказала Зильбер.

Напомним, в середине октября в российских СМИ появилась шокирующая новость о том, что Касаткин хранит дома запрещенные препараты и поднимает руку на свою возлюбленную. Фрея обратилась в полицию, а позднее дала интервью в ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Молодой человек при этом настаивает, что девушка попросту его оклеветала.