Девушка решила — девушка сделала: Эмбер Херд отдала все деньги от развода с Джонни Деппом сиротам

mavit
Автор: mavit Апрель 11, 2018 17:46

Девушка решила — девушка сделала: Эмбер Херд отдала все деньги от развода с Джонни Деппом сиротам

А это ни много ни мало ни мало семь миллионов долларов

Девушка решила - девушка сделала: Эмбер Херд отдала все деньги от развода с Джонни Деппом сиротам

Согласно постановлению, Джонни должен был выплатить своей экс-супруге 6,8 миллионов долларов, которые та обещала пожертвовать на благотворительность

Ну вот и все, точка в красивом романе и несложившемся увы! – браке Эмберд Херд и Джонни Деппа поставлена. Эмбер, как и обещала, перечислила средства, полученные после развода, на благотворительные цели. Все семь миллионов долларов. Себе не оставила даже на помады. Огромную сумму она разделила между двумя организациями — Американским союзом гражданских свобод и Детской больницей Лос-Анджелеса. А то, что Эмбер сдержала свое слово, стало известно из ежегодного доклада Детской больницы — актриса числится в списке филантропов, которые внесли вклад в размере от 1 до 5 миллионов долларов.

Напомним, в январе 2017-го суд официально развел Эмбер Херд и Джонни Деппа. И хотя Эмбер тогда уже крутила роман с Илоном Маском и хотела побыстрее закончить «всю эту историю» с бывшим мужем, «пират Карибского моря» пытался оспорить решение суда. И несколько раз подавал апелляции. Но суд был тверд в своем решении. Согласно постановлению, Джонни должен был выплатить своей экс-супруге 6,8 миллионов долларов, которые та обещала пожертвовать на благотворительность, а его требование наложить на Эмбер штраф в размере 100 000 долларов за затягивание судебного процесса суд отклонил.

Кроме того, было решено, что с Эмбер остаются их собаки, лошадь Эрроу, автомобили Range Rover и Ford Mustang 1968 года. Депп сохранил за собой право владения всеми особняками, принадлежавшими паре, — в Лос-Анджелесе, Кентукки, Франции и на Багамах, а также транспортными средствами, коих насчитывается 42 штуки, — автомобилями, мотоциклами, лодками и гольфкарами.

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mavit
Автор: mavit Апрель 11, 2018 17:46
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