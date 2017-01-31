Дима Маликов признался, что дочь очень дорого ему обходится

Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 12:45

Дима Маликов признался, что дочь очень дорого ему обходится

Дима Маликов признался, что дочь очень дорого ему обходится

Но, к счастью, основные траты составляют не шопинг

Дима Маликов с дочкой Стефанией.

Несмотря на то, что дочери Дмитрия Маликова – Стефании всего 16 лет, она уже известная it-girl и модель, которая приглашают для участия в показах российские дизайнеры. Однако, как недавно признался знаменитый отец юной красавицы, воспитание дочери обходится ему в копеечку. Правда, в отличии от многих других «золотых деток», большинство средств тратиться не на шопинг и путешествия, а на обучение школьницы.

В минувшую субботу Дмитрий Маликов и его дочь Стефания стали героями программы «Смак». Во время эфира они рассказывали о своей семье и певец признался, что Стефания помимо учебы в школе посещает дополнительные занятия по литературе, русскому, английскому и французскому языкам, истории и вокалу. Кроме того, девушка обожает дорогостоящие наряды, которые оплачивает ее папа.

«Представляешь какие расходы? И с воспитанием трудно. Ребенка же можно воспитывать, только когда он поперек кровати лежит. А Стеша уже давно лежит вдоль», — отметил Маликов. Однако музыкант считает, что с поступлением в МГИМО на факультет журналистики у Стеши проблем не будет, ведь он с раннего детства приучил ее к упорству и постоянному труду.

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Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 12:45
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