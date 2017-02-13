Дизайнер Алена Ахмадуллина вышла замуж за бизнесмена

И сразу же обвенчалась с возлюбленным

После церемонии бракосочетания пара провела венчание в храме Святого Антипы в центре Москвы

Несмотря на то, что Алена Ахмадуллина — очень известный и востребованный российский дизайнер, который одевает многих звезд, о ней самой известно мало. Интервью Алена дает редко, о личной жизни почти не рассказывает. Поэтому когда в эти выходные Ахмадуллина пошла под венец, о свадьбе стало известно из инстаграма ее известных подруг.

Инна Маликова и Светлана Бондарчук поделились снимками с церемонии, на которых невеста была чудо! – как хороша. Алена отказалась от классического белого наряда для венчания и выбрала золотистое платье. Завершила образ дизайнер блестящими туфлями и элегантной фатой. Жених же был в классических брюках, а торжественность события подчеркнул бархатным пиджаком. Кстати, о женихе. Избранником Ахмадуллиной стал бизнесмен Сергей Макаров. Он председатель совета директоров «Станкопрома». Они несколько лет встречались, прежде чем решили узаконить свои отношения.

innamalikova



После церемонии бракосочетания пара провела венчание в храме Святого Антипы в центре Москвы.

После официальной части молодожены устроили роскошный праздник. Известно, что Алена и Сергей уже два года обустраивают свой загородный дом, куда, вероятно, они отправились после свадебного торжества.