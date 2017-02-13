Дизайнер Алена Ахмадуллина вышла замуж за бизнесмена

Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 22:45

Дизайнер Алена Ахмадуллина вышла замуж за бизнесмена

Дизайнер Алена Ахмадуллина вышла замуж за бизнесмена

И сразу же обвенчалась с возлюбленным

После церемонии бракосочетания пара провела венчание в храме Святого Антипы в центре Москвы

Несмотря на то, что Алена Ахмадуллина — очень известный и востребованный российский дизайнер, который одевает многих звезд, о ней самой известно мало. Интервью Алена дает редко, о личной жизни почти не рассказывает. Поэтому когда в эти выходные Ахмадуллина пошла под венец, о свадьбе стало известно из инстаграма ее известных подруг.

Инна Маликова и Светлана Бондарчук поделились снимками с церемонии, на которых невеста была чудо! – как хороша. Алена отказалась от классического белого наряда для венчания и выбрала золотистое платье. Завершила образ дизайнер блестящими туфлями и элегантной фатой. Жених же был в классических брюках, а торжественность события подчеркнул бархатным пиджаком. Кстати, о женихе. Избранником Ахмадуллиной стал бизнесмен Сергей Макаров. Он председатель совета директоров «Станкопрома». Они несколько лет встречались, прежде чем решили узаконить свои отношения.

innamalikova
Дизайнер Алена Ахмадуллина вышла замуж за бизнесмена

После церемонии бракосочетания пара провела венчание в храме Святого Антипы в центре Москвы.

После официальной части молодожены устроили роскошный праздник. Известно, что Алена и Сергей уже два года обустраивают свой загородный дом, куда, вероятно, они отправились после свадебного торжества.

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Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 22:45
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