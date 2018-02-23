«Дженифер всегда была «ванильной» и неглубокой»: Джоли заявила, что предвидела разрыв Энистон и Теру

Актриса заявила, что звезда «Друзей» просто не дотягивала до уровня супруга

Анджелина Джоли, с её слов, предвидела разрыв Дженнифер Энистон и Джастина Теру.

Нужно быть Анджелиной Джоли, чтобы сначала увести супруга у Дженифер Энистон, спустя время развестись с ним, а потом еще не постесняться прокомментировать нынешний развод бывшей соперницы. А исполнительница Лары Крофт не побоялась. Уж очень случай представился подходящий. Как сообщает Celebrityinsider.org. со ссылкой на друзей актрисы, она в близком кругу обсуждала несложившуюся личную жизнь актрисы и заявила, что всегда считала Дженнифер «ванильной» и неглубокой.

— К Теру у Джоли всегда была симпатия, поэтому она не понимала, как такой яркий мужчина, который похож на рок-звезду, мог обратить внимание на Энистон, она же недотягивала до него, — вспоминает слова Джоли ее друг.

Если приведенные фразу действительно правда, то коварство Джоли можно только подивиться. То есть, сначала она увела у Энистон Бреда Питта, а потом поглядывала и на следующего супруга Тера. Как отреагировала на эти слова участница развода, пока неизвестно. Но кажется, ответа ждать придется недолго. Не исключено, что нас ждет новое противостояние двух красавиц. Тем более, что обе теперь свободны и у них развязаны руки.

К слову, ранее разрыв Энистон и Теру прокомментировал её бывший муж, Брэд Питт. Он заявил, что расставание — тяжёлое испытание для любого человека, и предпочёл не вдаваться в подробности. Также актер не стал комментировать причины расставания. Хотя уже давно не секрет, что звездная пара развелась из-за многочисленных измен Теру.

Стало известно, из-за кого разводятся Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Как рассказали источники нью-йоркского издания Page Six, супруги всегда были слишком разными. Поэтому им было сложно ужиться вместе. 46-летний Джастин обожает Нью-Йорк с его тусовочной жизнью и свою квартиру на Манхэттэне. 49-летняя Дженнифер же всегда хотела жить в Лос-Анджелесе. Актриса не слишком любит выходить в свет, ей больше по душе тихие семейные вечера с друзьями. Еще до свадьбы она купила роскошный особняк в Калифорнии стоимостью 22 миллиона долларов, и ей очень нравится ее «гнездышко». (подробности)