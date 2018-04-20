Джулия Робертс, посторонись! Самой красивой женщиной в мире признали Пинк

Журнал People назвал имя главной красотки земли

Певица Пинк

Каждый год имя главной красавицы планеты, по мнению журнала People, – это интрига и каждый раз сотни хейтеров тут же взрываются в сети комментариями, почему в этом году она? Ждем волны обсуждений и в этот раз, ведь сегодня авторитетный журнал назвал имя главной красотки 2018 года. Ее стала Пинк.

На обложке специального номера издания артистка сфотографировалась с своими детьми — сыном Джеймсоном Муном и дочерью Уиллоу Сейдж.

— Я чувствую себя более красивой и решила, что всю неделю, пока в продаже этот журнал, никто не посмеет смотреть мне прямо в глаза, — пошутила Пинк, комментируя решение редакции.

По словам артистки, красота многогранна и для каждого она своя. При этом Пинк уточнила, что своим главным достоинством считает чувство юмора.

— Думаю, с одной стороны, моё чувство юмора — лучшая часть во мне, а с другой стороны, сейчас чудесное время, когда мы прославляем самых разных людей, — сказала певица.

Напомним, в 2017 году самой красивой женщиной по версии People стала актриса Джулия Робертс.

«Прошло 26 лет с тех пор, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке номера People, посвященной рейтингу «Самые красивые в мире», и она по-прежнему остается нашей любимой красоткой»- прокомментировало в прошлом году свое решение руководство журнала.

Кстати, актриса в пятый раз за последние четверть века была признана самой привлекательной женщиной Земли по итогам ежегодного рейтинга People. «В пятый раз? Это лестно», — сказала она в интервью изданию, дав понять, что сама не занималась такого рода подсчетами.