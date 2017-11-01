Дмитрий Шепелев рассказал, как отучает сына Платона от вранья

Телеведущий поделился отцовскими методами воспитания в программе «Вечерний Ургант» [фото]

Дмитрий Шепелев поощряет сына Платона подарками.

Дмитрий Шепелев стал гостем программы своего коллеги по Первому каналу Ивана Урганта. С недавних пор Шепелев ведет ток-шоу «На самом деле», герои которого прямо в студии проходят проверку на детекторе лжи. Поэтому беседа в эфире «Вечернего Урганта» зашла о честности: Иван спросил Дмитрия, как он объясняет своему четырехлетнему сыну Платону, что врать — это плохо.

По словам Дмитрия, он старается всячески воспитывать в мальчике честность. А за хорошее поведение поощряет сына подарками. Шепелев признается, что сразу понимает, когда Платон говорит неправду.

— Я всегда это вижу. Придумал самый банальный способ. Раз в месяц, если он слушается папу, хорошо кушает и не врет, то получает большой новый конструктор. Работает! — сообщил Дмитрий.

Телеведущий рассказал, что профессиональные полиграфологи, которые принимают участие в его шоу «На самом деле», посоветовали ему особенно внимательно следить за жестами собеседника. Например, при отрицании некоторые люди могут кивать головой, и это выдает их ложь.

Во время эфира Шепелев вспомнил свои первые шаги на телевидении — он начинал работать на белорусском ТВ еще совсем юным. Он надеялся, что работа в кадре придаст ему вес в глазах окружающих, но не тут-то было. Несмотря на первые съемки на телевидении, одноклассники все равно негативно относились к нему.

— Меня все ненавидели, — признался Шепелев Ивану Урганту.

Не так давно Дмитрий Шепелев стал героем другой телепередачи — на этот раз шоу о ремонте. Программа Первого канала «Идеальный ремонт» поменяла дизайн квартиры телеведущего, куда он переехал в сентябре. Шепелев снял новые апартаменты недалеко от детского сада, куда ходит Платон. В арендованной квартире сделали ремонт, оформив ее в серых тонах и обставив этнической мебелью и аксессуарами в марокканском стиле

— Это моя новая квартира, я сюда переехал только-только – поближе к детскому саду, в который ходит мой сын, — рассказал Шепелев в программе «Идеальный ремонт». — Теперь здесь нам вольготно, надеюсь, что будет еще и уютно. Сын вырос достаточно, чтобы иметь свою комнату – играть в ней, заниматься с репетиторами, которые к нему приходят. А у меня будет своя спальня.

Во время съемок шоу о ремонте Шепелев признался, что очень хочет еще одного ребенка. И надеется, что в будущем у него родится девочка.