Дмитрий Харатьян воскресит героя «Зеленого фургона»

Популярный актер отпраздновал 57-летие

В продолжении культового фильма герой Харатьяна опять будет расследовать уголовные дела.

Свой личный праздник артист отметил дома, с близкими. Каких-то особенных торжеств устраивать не стал. Рядом жена Марина, сын Иван и дочь Александра.

— Кстати, так совпало, что мы с дочкой родились в один день. Можно сказать, что она мой главный подарок к дню рождения. Ей уже 33 года, — поделился с «КП» Дмитрий.

— Дети не пошли по вашим стопам?

— Дочка давно уже выбрала другой путь. Окончила Московский экономико-статистический институт. А сын пока не определился с профессией. Он учился в Лондоне, сейчас ходит во ВГИК на подготовительные курсы.

— Ваши поклонники уже заждались продолжения «Гардемаринов». Говорили, что снимать начнут летом 2016 года, но пока тишина…

— Сейчас мы находимся в поиске инвесторов. Светлана Сергеевна Дружинина ищет деньги для воплощения мечты. В июне прошлого года «Фонд кино» не поддержал этот проект и не выделил денег на картину. Остается уповать только на частный капитал.

— Но идею не оставили? Фильм будет?

— Надеюсь, что деньги будут найдены и мы приступим к съемкам. Сценарий мне понравился. А пока я готовлю вместе со своими учениками красногорской «Школы гардемаринов» музыкальный спектакль по мотивам фильма «Гардемарины, вперед!». Главные роли сыграют дети, наши ученики. Светлана Дружинина уже приезжала к нам в школу, поставили перед ребятами актерские задачи.

Смотрю «Голос» и «Урганта»

— Вы говорите, что непросто найти деньги на хорошее кино. В российском кинематографе снова кризис?

— Я не вижу кризиса. Кино снимается, выходит на экраны. Наоборот, говорят, что в этой сфере у нас подъем, хорошие сборы.

— Вам что из новинок понравилось?

— Анна Меликян, на мой взгляд, вне конкуренции. Ее фильм «Про любовь» — вообще шедевр. Очень сильно за последнее время вырос уровень технических возможностей кинематографа. Ну и содержательная составляющая тоже на уровне.

— Дома что смотрите по телевизору?

— Мне нравится «Голос», «Познер», «Вечерний Ургант».

— А как вы отнеслись к критике новогодней ночи на телеканалах?

— Я сам ничего не смотрел в этом году, поскольку в новогоднюю ночь вел с Настей Задорожной прямой эфир для телеканала ТВЦ с Красной площади. Промерзли за два часа эфира, я голос почти потерял. Получилось весело, интересно, хоть и экстремальные съемки были.

Дмитрий прекрасно выглядит для своего возраста.Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Что в ближайших планах?

— В Евпатории фестиваль детского и семейного кино. В ушедшем году мы там его презентовали. А в этом году мы планируем уже полноценно провести этот киносмотр, который будет называться «Солнечный остров». Есть у меня еще одна надежда на этот год, связанная с сериалом, который будет продолжением картины «Зеленый фургон».

Там мой герой Володя Патрикеев, отсидевший в тюрьме в 1937 году, отвоевавший в штрафбате, а потом в разведроте, вернулся в гражданскую жизнь и начинает расследовать сложные уголовные дела.