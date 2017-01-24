Дмитрий Шепелев увез сына в горы на отдых

Телеведущий неоднократно говорил о том, что ему очень важно как можно больше времени проводить вместе с сыном

После окончания новогодних каникул Дмитрийне стал торопиться в столицу

Телеведущий неоднократно говорил о том, что ему очень важно как можно больше времени проводить вместе с сыном. И что при первой же возможности они едут путешествовать и исследовать мир. После окончания новогодних каникул Дмитрий с маленьким Платоном не стал торопиться в столицу. Молодой отец выложил в свой Инстаграм семейное фото, на котором он запечатлен с малышом, держащим в руке стаканчик с напитком. Оба — в горнолыжных очках. «Суббота, 3000 м. и горячий шоколад» — подписал фото Дмитрий. Судя по всему, парочка находится где-то в европейских горах. И Платон, как и папа, потихонечку осваивает трассы, а не ждет, пока тот накатается вдоволь.

А до этого Шепелев поделился трогательным фото, на котором видны лишь ноги его и сына — «Как это называется, когда папа и сын одинаково одеты?» — спросил у своей Инстаграм-аудитории ведущий. «Это называется «классно» или «крутой папа» — порадовались за семейство поклонники.

dmitryshepelev



Напомним, что Платон появился на свет в 2013-м году в семье Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Через какое-то время после родов певица серьезно заболела, а в 2015-м году скончалась. С тех пор мальчиком занимается его отец. Как не так давно признался Дмитрий, Платон еще не знает, что мама умерла. » Мне кажется не честным обманывать своего ребенка, и говорить, что мама — капитан дальнего плавания или космонавт, и что она вернется когда-нибудь. Я не сторонник вранья. Но давайте делать скидку на то, что мальчишке три с половиной года. На все его вопросы я так или иначе отвечаю.

И, разумеется, этот самый сложный разговор нам еще предстоит. Моя основная задача — чтобы мальчишка вырос счастливым, светлым, и был абсолютно уверен, что рядом папа и с ним ничего не произойдет. Поэтому я его оберегаю изо всех сил, и стараюсь быть с ним трепетным и деликатным.» — рассказал Шепелев на презентации своей книги «Жанна».

МЕЖДУ ТЕМ

Дмитрий Шепелев: О смерти мамы мы с сыном еще не говорили

Телеведущий написал книгу с лаконичным названием «Жанна», в которой откровенно рассказал, как их семья боролась за жизнь певицы (подробности)

Сестра Жанны Фриске поделилась фотографиями её сына, сделанными в день смерти певицы

Вчера семья Жанны присутствовала на благотворительном концерте «Я рядом», где её поклонники и друзья почтили память певицы. После этого сестра артистки, Наталья Фриске, поделилась трогательной карточкой, на которой маленький Платон, сын певицы, бегает по пляжу и любуется закатом. (подробности)