Дочь Гурченко оставила родным многомиллионное наследство

Мария Королева без суда смогла договориться с последним мужем матери Сергеем Сениным о разделе имущества [видео]

2012 год. Мария Королева возле могилы своей матери Людмилы Гурченко в годовщину её смерти.

Единственная дочь знаменитой актрисы Людмилы Гурченко скоропостижно скончалась в Москве. Тело 58-летней Марии Королевой нашли в подъезде ее собственного дома. Пока о причинах смерти не сообщается. Есть версия, что у женщины могли быть проблемы с сердцем.

Мария Борисовна пережила свою мать всего на 6 лет. Ее отец Борис Андроникашвили, сценарист и писатель, второй муж Гурченко, умер в 1996 году.

У Королевой осталась 33-летняя дочь Елена и двое внучек 9-ти и 7 лет. Им и достанется все, чем владела дочь великой артистки.

Как рассказывал Сергей Сенин в интервью «КП» в 2014-м году, наследство Людмилы Марковны распределили следующим образом:

— С недвижимостью все прозрачно и нотариально заверено. Маше принадлежат 1/4 часть трехкомнатной московской квартиры и половина дачи в Подмосковье, — объяснял последний муж актрисы. — Но пока не определено, как этими долями пользоваться. Потому что со стороны Маши пока звучат объективно завышенные финансовые требования. Два автомобиля, семилетний «Ауди 4» и новый «Вольво», мой подарок Люсе на ее последний юбилей, мы с Машей продали и разделили деньги, как положено по закону. Полгода назад, после завершения выставки в «Музее Москвы», я отдал Маше сервиз ее знаменитого деда Бориса Пильняка, трофейное зеркальце, которое привез Люсин папа (второй Машин дедушка Марк Гаврилович Гурченко) в 1945 году из Германии, альбомы с ее детскими фотографиями — потому что считал не вправе даже обсуждать мою претензию на эти вещи. Перед Новым годом передал Маше несколько люсиных шуб…

По словам адвоката Марии Королевой Шота Горгадзе, им удалось избежать судебных тяжб с Сениным. Все разделили без конфликтов, несмотря на то, что обстановку всячески пыталась нагнетать пресса.

— Не было никакого конфликта, были переговоры, которые увенчались успехом, — заявил защитник. — А та квартира [в Трехпрудном переулке], из которой Сенин планировал сделать музей, насколько мне известно, осталась у него.

Дача в Подмосковье, шубы и ряд других ценностей достались Марии Королевой. Всего имущество дочери Гурченко оценивают в два десятка миллионов рублей.

Дочь Людмилы Гурченко — своей маме в последнем интервью: Хоть бы весточку подала. Буду надеяться и ждать

Андрей Малахов был последним, кто брал интервью у единственной дочери Людмилы Гурченко для своей программы «Прямой эфир». Выпуск снимался заранее, посвящен был памяти Людмилы Марковны, у которой 12 ноября был бы день рождения. По роковому стечению обстоятельств программа вышла в эфир в день, когда Марии Королевой не стало.

В студии дочь Гурченко вспоминала о своем отце — сценаристе и писателе Борисе Андроникашвили. Он умер больше 20 лет назад, но так сложилось, что при жизни Мария Королева отца видела очень мало (подробности)

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Дочь Людмилы Гурченко похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с матерью

Мария Королева на шесть лет пережила свою знаменитую мать, которая умерла в 2011 году. Тело 58-летней дочери Людмилы Гурченко нашли в подъезде ее дома в Москве — она вышла из квартиры, чтобы дойти до поликлиники, но упала. Через час Марию обнаружила ее 33-летняя дочка Елена, вызвала «скорую», но врачи лишь констатировали смерть (подробности)

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Не стало единственной дочери великой Гурченко. Мария Королева вызывала изумление. Люди судачили, может ли быть у знаменитой актрисы такая дочь. Обсуждали ее внешний вид и поведение. Ни для кого не были секретом их натянутые отношения с матерью. Крайне скуден круг лиц, способных что-то рассказать о Марии Королевой (подробности)

КСТАТИ

Главной любовью Людмилы Гурченко был отец…

Я видела ее триумфальные выходы в спектаклях, на концертах, юбилеях, кинофестивалях, в изумительных платьях, париках и гриме, как и подобает настоящей звезде класса Марлен Дитрих. А потом приходила к ней домой в переулок возле Маяковки, и на пороге встречала простоволосая, с высоким открытым лбом, без всяких прибамбасов, в изящном домашнем платьице, скромная женщина — скромная до того момента, пока, сидя за белым чайным столом или в белом кресле, и вспоминая что-то за жизнь, вдруг, в одно мгновенье, не взрывалась бурным, в ролях, показом, и тут уже артистический темперамент ее не знал удержу, и сразу становились понятны ее масштаб и диапазон (подробности)

МНЕНИЕ

Некрасивая Маша

Евгения КОРОБКОВА

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Умерла дочь Людмилы Гурченко — Мария Королева.Единственная наследница Гурченко всю жизнь старалась быть противоположностью своей великой и противоречивой матери.