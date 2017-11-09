Дочь Людмилы Гурченко похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с матерью

Тело 58-летней Марии Королевой нашли в подъезде собственного дома — по предварительным данным, ее подвело сердце [видео]

Дочь Людмилы Гурченко Мария Королева в ноябре 2015 года. ФОТО Артем Геодакян/ТАСС

Мария Королева на шесть лет пережила свою знаменитую мать, которая умерла в 2011 году. Тело 58-летней дочери Людмилы Гурченко нашли в подъезде ее дома в Москве — она вышла из квартиры, чтобы дойти до поликлиники, но упала. Через час Марию обнаружила ее 33-летняя дочка Елена, вызвала «скорую», но врачи лишь констатировали смерть. По предварительным данным, Марию Борисовну подвело сердце.

Мы связались с вдовцом Людмилы Гурченко Сергеем Сениным.

— Да, мне сказали, что Марии не стало, — сказал он «КП». — Что произошло, я не знаю. С дочкой Людмилы Марковны я не связывался, мы не поддерживаем отношения.

РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВА

В последний раз Сергей Сенин виделся с Марией на выставке «Моя Люся», которую в память о легендарной актрисе организовал стилист и фотохудожник Аслан Ахмадов. На вернисаже Сергей Сенин и Мария Королева общались как родственники, которыми они могли бы быть много лет, если бы не конфликт Марии с матерью и последующий раздел имущества с ее мужем, который проходил временами очень нервно.

Сергей Сенин и Мария Королева.

Но Сенин и Королева смогли уладить все миром. Дочке Гурченко достались украшения мамы, ценные шубы, подмосковная дача, половина денег от двух проданных автомобилей и стоимость трети квартиры, в которой Сенин и Гурченко прожили последние десять лет. Супруг Людмилы Марковны сохранил за собой трехкомнатную квартиру в центре Москвы. В ней будет открыт музей-мастерская Людмилы Гурченко.

О разделе наследства Людмилы Гурченко между последним мужем актрисы и ее единственным ребенком «Комсомолка» писала подробно. Интересы Марии Королевой представлял известный адвокат Шота Горгадзе.

— В память о великой актрисе и Сергей Сенин, и Маша обошлись без судов, — напомнил «КП» юрист. — Я как адвокат, который занимался этим делом, подчеркиваю, что у них не было спора. Все попытки представить, что они конфликтуют между собой, были происками недобросовестных журналистов, которые хотели на ровном месте сделать сенсацию. Они смогли путем переговоров решить все вопросы и обойтись без громких процессов.

— Какой была Мария?

— Она была очень мягким, добрым человеком, в бытовом смысле наивным и неконфликтным.

А в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Шота Горгадзе добавил, что он будет заниматься и вопросом похорон.

— Я намерен сделать так, чтобы дочь великой актрисы была похоронена рядом с ней на Новодевичьем кладбище. Надеюсь, что эта сложность будет преодолима с учетом всенародной любви к великой актрисе. В этой ситуации у нас есть все законные основания, чтобы дочь покоилась рядом с мамой, — считает адвокат.

СЛИШКОМ РАЗНЫЕ

Как ни печально это звучит, но полное примирение мать и дочь обрели только после смерти. В жизни их отношения складывались непросто. Как часто случается с детьми популярных актеров, Мария оказалась на втором месте в жизни ее знаменитой матери. На первом всегда были роли, роли, роли… Людмила Гурченко и отец Маши, сценарист Борис Андроникашвили (сын писателя Бориса Пильняка), развелись, когда девочке был всего год. До трех лет ее воспитывали дедушка и бабушка — родители Гурченко, которые жили в Харькове. Позже мама забрала Машу в Москву.

Маша росла тихой и замкнутой, совсем непохожей на звезду экрана Людмилу Гурченко, театром и кино не увлекалась, выбрала очень обычную профессию медсестры. А ее знаменитую мать многое в дочке раздражало: нежелание заботиться о внешности, вести светскую жизнь. Не понравился Гурченко и муж, которого выбрала Мария. Как говорили многие, именно он настраивал жену против Людмилы Марковны, считая, что она должна делать для Маши еще больше. Огромной трагедией для семьи стала смерть 16-летнего Марка — сына Марии, который умер от передозировки наркотиков. Гурченко винила в смерти любимого внука дочку и зятя.

Последним камнем преткновения стала однокомнатная квартира в центре столицы. Эту однушку в Волковом переулке актриса выбила для своей мамы,Елены Александровны, которая поселилась в ней, переехав из Харькова. После смерти бабушка завещала ее Маше. У семьи Марии уже была трехкомнатная квартира, которую купила им Гурченко. Людмила Марковна была недовольна, что муж Маши устроил в однушке свой офис… Начался неприятный для обеих суд за квартиру, в котором победила Гурченко. А после скандального разбирательства Людмила Марковна прекратила общение с Марией. Они не разговаривали пять лет. Потом перестали воевать, но так и продолжали собственные жизни: одна — блистая на экране, другая — прячась даже от тени знаменитой мамы.

— Она для вас великая актриса, а для меня — мама, самое святое, что было у меня. Я жалею, что мы не помирились при ее жизни, — признавалась Мария Королева корреспонденту «КП» этим летом.

Из воспоминаний Людмилы Гурченко: Маша бывала по целым дням одна. Когда ей становилось невмоготу, она звонила моим друзьям

Не стало единственной дочери великой Гурченко. Мария Королева вызывала изумление. Люди судачили, может ли быть у знаменитой актрисы такая дочь. Обсуждали ее внешний вид и поведение. Ни для кого не были секретом их натянутые отношения с матерью. Крайне скуден круг лиц, способных что-то рассказать о Марии Королевой (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Главной любовью Людмилы Гурченко был отец…

Я видела ее триумфальные выходы в спектаклях, на концертах, юбилеях, кинофестивалях, в изумительных платьях, париках и гриме, как и подобает настоящей звезде класса Марлен Дитрих. А потом приходила к ней домой в переулок возле Маяковки, и на пороге встречала простоволосая, с высоким открытым лбом, без всяких прибамбасов, в изящном домашнем платьице, скромная женщина — скромная до того момента, пока, сидя за белым чайным столом или в белом кресле, и вспоминая что-то за жизнь, вдруг, в одно мгновенье, не взрывалась бурным, в ролях, показом, и тут уже артистический темперамент ее не знал удержу, и сразу становились понятны ее масштаб и диапазон (подробности)

Умерла дочь Людмилы Гурченко — Мария Королева.Единственная наследница Гурченко всю жизнь старалась быть противоположностью своей великой и противоречивой матери.