Дочь Людмилы Гурченко — своей маме в последнем интервью: Хоть бы весточку подала. Буду надеяться и ждать

Мария Королева за несколько дней до смерти пришла на запись программы в память актрисы и познакомилась с братом [видео]

Дочь актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева.

Андрей Малахов был последним, кто брал интервью у единственной дочери Людмилы Гурченко для своей программы «Прямой эфир». Выпуск снимался заранее, посвящен был памяти Людмилы Марковны, у которой 12 ноября был бы день рождения. По роковому стечению обстоятельств программа вышла в эфир в день, когда Марии Королевой не стало.

В студии дочь Гурченко вспоминала о своем отце — сценаристе и писателе Борисе Андроникашвили. Он умер больше 20 лет назад, но так сложилось, что при жизни Мария Королева отца видела очень мало. Как известно, после брака с Гурченко он жил в гражданском браке с Нонной Мордюковой, а потом женился на художнице Русудан Хантадзе, которая родила ему сына Сандро.

— Они разошлись, когда мне уже был год. Мы встречались редко. Но у меня чувство безотцовщины никогда не было, — говорит Мария. — До 8 лет он изредка, но был рядом. Когда мама была вне работы, доля любви была всегда. Были бабушка, дедушка. Огромное спасибо Иосифу Давыдовичу Кобзону! Мы все знали, что я не его дочь, но он беспокоился за меня всегда. Огромное спасибо Константину Купервейсу, с которым они прожили много лет. С ним у меня было понятие семьи: хождение со мной в школу, обучение стихам, он очень любил Маяковского…

На программе 58-летняя женщина впервые увидела своего сводного брата по отцу. Редакция программы организовала Марии Королевой встречу с Сандро Андроникашвили. При встрече брат и сестра обнялись, Сандро подарил Марии найденный альбом с фотографиями отца, Гурченко и ее самой в детстве.

— Мы знали, что у нас есть сводная сестра, но в нашей жизни ее не было никаким фоном, — говорит Сандро. — Просто не было. Он к этой теме относился очень спокойно. Это была закрытая комната для него. Он был замечательным человеком, удивительным отцом. Может, я и ждал депеши от Маши. Мы всегда знали друг о друге. Интерес этот был. Но не было никакого контакта, никакой связи.

Константин Купервейс также пришел на программу. Он прожил 18 лет в браке с Людмилой Гурченко, поэтому многие годы воспитывал единственную дочь актрисы.

— Я слышал о Борисе в основном «Машин отец», — вспоминает Константин Купервейс. — Мы с Машей не так сильно отличались в возрасте в те года. И притереться в такой ситуации в первое время было достаточно сложно. Но Маша приняла меня с распростертыми объятиями. Люся снималась постоянно. Это было начало ее большого, прекрасно очередного пути. И ее практически не было. Сначала я был «дядя Костя», потом просто «Костя», потом был «папа». Выдавал Машу замуж, дважды ездил в роддом.

На вопрос о том, могла ли Гурченко препятствовать общению Марии с родным папой, Купервейс ответил:

— Сомневаюсь в том, что она не разрешала Маше общаться с отцом. Если бы Маша захотела встретиться с ним, я бы ее отвез. Это зов крови, зов сердца. Если было бы надо, Люся об этом бы даже не узнала.

Мария Королева вместе со съемочной группой программы приехала на могилу мамы на Новодевичьем кладбище.

— Для меня она живая осталась, — сказала она, когда клала цветы на могилу матери. — Она со мной рядом живет. Можно попросить у нее прощения за то, что у нас в последнее время не получалось дружеских разговоров. Хоть бы весточку подала. Буду надеяться и ждать.

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