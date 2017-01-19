Дочь Майкла Джексона нечаянно показала интимный пирсинг в Париже

Пэрис Джексон произвела фурор, снимаясь у Эйфелевой башни для рекламы Шанель [фото]

Пэрис Джексон произвела настоящий фурор в центре Парижа, снимаясь в винтажной фотосесии для модного дома Chanel. Фото: Инстаграм Пэрис Джексон.

18-летняя дочь поп-короля нечасто выходит в свет. Дорогим вечерним нарядам Пэрис предпочитает рубашки в клетку и шорты, а вместо драгоценностей украшает свое тело пирсингом и татушками. Но после этой фотосессии девушка точно будет нарасхват: минувшим днем Пэрис Джексон произвела настоящий фурор в центре Парижа, снимаясь в винтажной фотосесии для модного дома Chanel.

ohhellnopodcast



Съемки проходили у Эйфелевой башни: Пэрис позировала вместе с военными, сидя на «Виллисе» времен Второй мировой войны. Для девушки придумали красивый ретро-образ: уложенные в пучок волосы, белоснежная блузка и светлая юбка-карандаш. Наследница Джексона размахивала американским и французским флажками и заразительно смеялась.

liberiangxrl



Затем Пэрис переоделась и предстала в тельняшке в бело-красную полоску. Дочь Майкла Джексона настолько органично смотрелась в кадре, что можно не сомневаться: Пэрис ждет больше будущее модели или актрисы. Многие отметили, что в этом образе она поразительно напоминает молодую Мадонну: коллажи, сравнивающие Мэдж и Пэрис, тут же начали гулять по Инстаграму.

parisjoejackson



gossipdidi



Позируя в прозрачной блузке, Пэрис невольно похвасталась интимным пирсингом: у девушки проколоты соски. Под ярким зимним солнцем это было особенно хорошо видно. Впрочем, Пэрис нисколько не смущалась и вела себя очень естественно – вот что значит гены.

musicisherbuddha



К слову, недавно Пэрис оказалась в эпицентре скандала: девушка раскритиковала новую комедию «Городские легенды», которую британский телеканал Sky снял про ее отца.

— Когда я вижу Джозефа Файнза в роли моего отца, меня тошнит! — написала наследница артиста в Твиттере. Выбор звезды «Влюбленного Шекспира» на роль темнокожего певца с самого начала казался странным, так что у Пэрис были все основания обидеться. К счастью, телеканал внял критике и не стал выпускать «Городские легенды» в эфир. За это Пэрис поблагодарила канал в соцсетях и отметила, что это большая редкость, когда телевидение прислушивается к пожеланиям семьи звезды.

Дочь поп-короля нечасто выходит в свет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пэрис всего 18, но на ее долю уже выпало немало испытаний. Девушка тяжело переживала смерть отца, и это сказалось на ее образе жизни. В прошлом году в Инстаграме Пэрис призналась, что ходит на собрания анонимных алкоголиков. Наследница певца неожиданно разоткровенничалась, опубликовав сердитый пост, адресованный ее поклонникам. Фанаты поп-принцессы (а у Пэрис 920 тысяч фолловеров) обвинили ее в том, что она не отвечает на их комментарии. В ответ девушка «наехала» на комментаторов и сообщила, что не позволит давить на себя:

— Это просто смешно. Не буду же я сидеть целый день на заднице, отвечая на все, что мне пишут — хорошее и плохое, — написала Пэрис. — У меня есть чем заняться: встречи Анонимных Алкоголиков, семейные дела, личные дела… На меня нападают по поводу каждого поста просто потому что люди, которых я даже не знаю, не получают того, чего хотят. Я не знаю никого из вас.

Пэрис вспомнила своего покойного отца и то, как нелегко ему было нести бремя публичности:

— Я признательна за любовь и поддержку, но эти требования просто смешны. И требования, которые предъявлялись к моему отцу, тоже. Он никому ничем не был обязан, а его каждый день разрывали на кусочки. Я не дам вам сделать то же самое со мной.

paris_jacksoniran



В июне 2013 года 15-летняя Пэрис Джексон была госпитализирована после попытки самоубийства. Наследница Майкла Джексона была доставлена в больницу с израненными запястьями. Пэрис приняла наркотики и перерезала вены кухонным тесаком для разделки мяса после того, как родные не пустили ее на концерт Мэрлина Мэнсона — на следующее утро девочке надо было рано вставать в школу. Адвокат семьи Джексонов тогда в качестве причины попытки суицида назвал тоску по покойному отцу: «Спустя годы после смерти Майкла Пэрис так и не смогла смириться с его потерей».

Легендарный поп-король Майкл Джексон оставил после себя трех наследников – мальчиков Принса Майкла, Принса Майкла II (Бланкета) и дочку Пэрис. Старшие дети (Принс Майкл и Пэрис) родились от второго брака музыканта с бывшей медсестрой Дэбби Роу, на которой поп-король женился в ноябре 1996 года, но уже в октябре 1999 года развелся с ней. После расставания пары опеку над малышами получил певец, и с тех пор дети очень редко виделись с матерью.

Только после смерти Джексона ситуация несколько изменилась. Незадолго до попытки суицида Пэрис воссоединилась со своей биологической мамой: мать и дочь вместе отпраздновали пятнадцатый день рождения девушки. Сейчас Пэрис очень близка с мамой: у Дэбби диагностировали рак, и она проходит химиотерапию. Пэрис постоянно навещает мать и поддерживает ее, как может.