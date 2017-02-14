Дочь певицы Славы отпраздновала 18-летие в стиле «Оскара»

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 05:45

Дочь певицы Славы отпраздновала 18-летие в стиле «Оскара»

Дочь певицы Славы отпраздновала 18-летие в стиле "Оскара"

Артистка лично контролировала подготовку к праздненству

Певица Слава с дочкой. ФОТО Личный архив

Слава родила своего первенца совсем рано — в 18 лет. В этом году 18-летие отмечает и Александра, дочь певицы. День рождения у девушки был в январе, а вечеринка по случаю праздника отгремела только на минувшей неделе. В качестве подарка Слава организовала для Александры вечеринку в стиле кинопремии «Оскар».

В этом году 18-летие отметила Александра, дочь певицы Славы. ФОТО Личный архив

Вечеринка в честь дня рождения Александры. ФОТО Личный архив

— День рождения Сашуни я придумала заранее и контролировала все этапы подготовки к празднику, — рассказала журналистам Слава. — В итоге, я сама была в шоке, когда увидела как все получилось. Саша мечтает стать актрисой и готовится поступать в театральный вуз, поэтому хотелось устроить для нее необычный день рождения в лучших традициях Голливуда и, мне кажется, что это удалось.

— Мама подарила мне шикарный праздник, — призналась дочь певицы. — Знаю, что мама очень переживала понравится мне или нет, и как я к этому отнесусь, но могу сказать, что празднование моего совершеннолетия я никогда не забуду!

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Автор: Александр Февраль 14, 2017 05:45
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