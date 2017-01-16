Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова очаровала Инстаграм

Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 08:45

Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова очаровала Инстаграм

Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова очаровала Инстаграм

Двухлетняя Надя растет красавицей [фото, видео]

Татьяна отдыхает с дочками на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

Фигуристка Татьяна Навка уже вторую неделю отдыхает на Мальдивах в компании дочерей: 16-летней Саши Жулиной и двухлетней Нади Песковой. Татьяна щедро делится в своем блоге красивыми отпускными снимками, и за время отдыха младшая дочка спортсменки и пресс-секретаря президента России совершенно очаровала Инстаграм. На одной из фотографий Татьяна лежит вместе с дочкой в гамаке, позируя на фоне пляжа, моря и красивого заката. Фигуристка с нежностью смотрит на дочку, которая день ото дня становится все больше похожей на маму.

tatiana_navka
Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова очаровала Инстаграм

Татьяна так же поделилась на своей страничке видеороликом, запечатлевшим танец Надежды на вечерней дискотеке. Одетая в синий костюмчик девочка пытается повторить движения национального танца вслед за танцорами-аниматорами.

— Танцуем! Глаз не оторвать от этих глаз и бёдер! – с гордостью написала Навка в Инстаграме. — Ну конечно же мы, родители, видим в своих детях своё продолжение и гордимся этим!

tatiana_navka

«Танечка, это копия вы», «Хорошенькая, вся в маму», — пишут в комментариях одни. «Копия папы, а грациозность – это от мамы», «Какая красавица! Очень на папу похожа», — считают другие. Третьи же сходятся во мнении, что пока Наде всего два года, и в таком возрасте трудно судить, на кого она больше похожа, и чьей копией станет в будущем. Впрочем, все единодушно признают, что малышка растет очень артистичной, и, возможно, будет выступать на льду, как мама, или на сцене, как старшая сестра.

Напомним, 16-летняя Саша – дочь Татьяны и тренера Александра Жулина – уже пробует себя как певица. Девушка записала дебютную песню и выступает на сцене под псевдонимом Алексия. По словам Навки, она пока не уверена, станет ли ее дочь профессиональной певицей. Пока что для Саши пение – это скорее хобби. Девушка серьезно сосредоточена на учебе и думает только о том, как ей успешно сдать экзамены. Даже на отдыхе Саша не расстается с книжкой – Татьяна сняла читающую дочку на видео и поделилась роликом на своей страничке.

tatiana_navka

Спортсменка гордится своими красавицами дочками и больше всего фотографий в соцсетях посвящает именно им. Тем не менее, на страничке Татьяны в Инстаграме нашлось место и для ее собственной фотографии в бикини. Спортсменка снялась в купальнике модного мандаринового цвета, поверх которого она накинула полупрозрачное парео. Довершили образ отпускницы солнцезащитные очки и шляпа в тон бикини.

tatiana_navka
Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова очаровала Инстаграм

Подписчики странички Татьяны тут же отметили, насколько идеальна фигура 41-летней олимпийской чемпионки: стройная и подтянутая. Татьяна много тренируется и танцует главные партии в различных постановках на льду – например, в ледовом шоу «Кармен».

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Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 08:45
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