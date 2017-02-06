«Дольче Вера»: Вера Брежнева похвасталась фигурой во время празднования своего 35-летия

Для торжества певица выбрала провокационный наряд от Dolce Gabbana

Вера Брежнева с размахом отпраздновала свое 35-летие.

В выходные Вера Брежнева с размахом отпраздновала свое 35-летие. На веселую вечеринку певица пригласила всех своих близких друзей, с которыми пела и танцевала всю ночь. А чтобы праздник получился еще интересней, всем девушкам было предписано прийти на день рождения с красными губами, а сама вечеринка разыграна в итальянском стиле. Подо всеми фотографиями с праздника красавица оставила хештегДольчеВера, как бы намекнув на то, что ее жизнь прекрасна. Да что там говорить, и сама именинница была чудо как хороша. Помимо red lips для личного праздника она выбрала яркий, летний наряд от Dolce Gabbana, который подчеркнул идеальную фигуру певицы. Платье как бы само говорило, что, несмотря на маленький юбилей, его хозяйка еще ого-го-го!

Кстати, автор наряда Стефан Габбана тоже поздравил звезду. Брежнева разместила пост со своим фото у себя в Instagram и поблагодарила дизайнера за поздравление.

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«35 – Вера ягодка опять!!) в таком виде, состоянии и настроении была вчера в свой праздник со своими близкими любимыми людьми!! А уже сегодня прочла все поздравления)) Спасибо вам за каждое слово, которое вы мне искренне написали, сказали, мысленно пожелали!!! Пусть все это сбудется, а вам вернется многократно!!! Я счастлива тому, что вы все у меня есть», – написала Брежнева.

И хотя праздник затянулся почти до утра, на следующий день Вера Брежнева успела побывать на показе модного украинского дизайнера Кати Сильченко, где одной из моделей выступила ее дочь.

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17-летняя Соня успешно начинает модельную карьеру. По словам певицы, дочка очень уверена в себе, она и не пытается голодать перед показами, поскольку терпеть не может какие-либо диеты.