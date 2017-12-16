Дорогое искусство: Алтайская филармония покупает контрабас за 1,5 млн руб

Еще около 1 млн рублей планируют потратить на гобой

Алтайская филармония

Искусство обходится недешево. Яркое тому подтверждение – контрабас почти за 1,5 млн рублей и гобой (небольшой деревянный духовой инструмент, – прим. авт.) за 1 млн рублей. Их хотят купить для симфонической оркестра, который выступает в краевой филармонии.

Объявление о проведении торгов появилось на сайте госзакупок. Кстати, для сравнения, в музыкальных интернет-магазинах стоимость контрабасов начинается от 50 тыс. рублей, а гобои оцениваются от 70 тыс. до 500 тыс. рублей. Почему же так дорого закупают для филармонии?

По словам директора Государственной филармонии Алтайского края Елены Надточий, «дешевые» инструменты не годятся для симфонического оркестра из-за качества звука.

— Инструмент играет огромную роль при оценке уровня оркестра. Хорошие инструменты изготавливают, как правило, за границей, это штучная работа, чаще всего их изготавливают по старинным технологиям, поэтому и стоимость высока. К примеру, к нам скоро приедет известный европейский виолончелист. Его музыкальный инструмент застрахован на 400 млн долларов, — пояснила Елена Леонидовна.

Это не первая «обновка» филармонии. В конце 2015 года край подарил музыкантам арфу, изготовленную итальянскими мастерами. Подарок сделали к 60-летию симфонического оркестра.

Мнение

Евгений Колбашев, музыкальный продюсер:

— Музыкальные инструменты имеют большое значение, но, на мой взгляд, гораздо важнее иметь хорошего звукорежиссера, который сможет настраивать инструменты с учетом акустики зала. Без этого даже самые уникальные инструменты не будут «звучать». Несколько лет назад мы привозили известного европейского музыканта вместе с концертом в краевую филармонию, у нас был свой рояль одного из лучших производителей Steinway & Sons. Пока не поставили своего звукорежиссера, инструмент не звучал как нужно.

Олег Мезенцев, музыкант:

— Что касается акустики зала, то тут вопросов к филармонии нет. Это хороший средний российский уровень. Даже несмотря на то, что здание строилось как драмтеатр, а акустику в свое время испортили установкой органа. Про инструменты могу сказать, что порой к старым доверия больше, чем к новым, выбирать их должны профессионалы. Но важно не на чем играют, а кто играет. Звук зависит от дирижера, музыкантов и многих других факторов. Как играют наши местные музыканты – мне не нравится. Надеюсь, новые инструменты помогут это улучшить.