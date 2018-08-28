Dota 2: особенности популярной онлайн игры
Dota 2 имеет некоторые особенности в графике и сюжете. Виртуальный мир этой игры основан на стычке доброй и злой стороны с одинаковыми по силе методами противостояния.
Существует ещё и множество других особенностей популярной онлайн игры Dota 2 о которых рекомендуется узнать более подробно, для этого, перейдя по ссылке https://ru.egamersworld.com/dota2/events можно получить о турнирах по DOTA 2 подробную информацию и приступить к игровому процессу.
Многие персонажи в этой игре представлены в виде изменённых копий классических персонажей «ВарКрафт» 3 за изменённым внешним видом, без скрытого прежнего смысла. Это такие герои:
• Артасы;
• Мурадина;
• Король Лич;
• Фарсир;
• Блейд Мастер;
• Демон;
• Илидиан;
• Таурен;
• Наги;
• Алхимик.
Кроме этих персонажей есть и кое-что другое, уникальное в увлекательном развлечении Dotа2. Это настоящее предшествие легендарного WarCraft3 — качественный гемплей.
Интерфейс
Компания постаралась сделать игру более совершенной, если сравнить с другими прошлым
и программами. В Дота 2 нет разбросанных элементов по клавиатуре игре, относительно определённых наименований. Предметы в программе не применяются нажатием кнопочек на физической клавиатуре. Теперь этого нет.
Движок идёт вместе с доработанным до высокого качества интерфейсом и качественным управлением. Все умения перенеслись на удобные клавиши QWER. Это позволяет не выполнять поиска кнопки, следя за новым персонажем. Инвентарь в игре тоже теперь более простой. Слоты по стандарту закрепляются за кнопками управления — от одной до шести. Ну и важнейшим достоинством принято считать возможность точечной настройки управления игры и его интерфейса.
Как победить в Dota 2?
Для этого потребуется выполнить немного лёгких действий всей команды. Правильный подбор артефактов в совокупности с верными действиями по варлингу/девардингу/ганги, а ещё с верным подбором героев. В определённые игры можно играть еще при выборе персонажей. Доступно много разных комбинаций из персонажей — есть их них те, что рассчитаны на мгновенные убийства, мгновенное окончание игрового процесса, а другие для постоянного развлечения. Ещё доступно деление на роли, что также является немаловажным фактором расчёта победы.
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