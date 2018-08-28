Dota 2: особенности популярной онлайн игры

Dota 2 имеет некоторые особенности в графике и сюжете. Виртуальный мир этой игры основан на стычке доброй и злой стороны с одинаковыми по силе методами противостояния.

Существует ещё и множество других особенностей популярной онлайн игры Dota 2 о которых рекомендуется узнать более подробно, для этого, перейдя по ссылке https://ru.egamersworld.com/dota2/events можно получить о турнирах по DOTA 2 подробную информацию и приступить к игровому процессу.

Многие персонажи в этой игре представлены в виде изменённых копий классических персонажей «ВарКрафт» 3 за изменённым внешним видом, без скрытого прежнего смысла. Это такие герои:

• Артасы;

• Мурадина;

• Король Лич;

• Фарсир;

• Блейд Мастер;

• Демон;

• Илидиан;

• Таурен;

• Наги;

• Алхимик.

Кроме этих персонажей есть и кое-что другое, уникальное в увлекательном развлечении Dotа2. Это настоящее предшествие легендарного WarCraft3 — качественный гемплей.

Интерфейс

Компания постаралась сделать игру более совершенной, если сравнить с другими прошлым

и программами. В Дота 2 нет разбросанных элементов по клавиатуре игре, относительно определённых наименований. Предметы в программе не применяются нажатием кнопочек на физической клавиатуре. Теперь этого нет.

Движок идёт вместе с доработанным до высокого качества интерфейсом и качественным управлением. Все умения перенеслись на удобные клавиши QWER. Это позволяет не выполнять поиска кнопки, следя за новым персонажем. Инвентарь в игре тоже теперь более простой. Слоты по стандарту закрепляются за кнопками управления — от одной до шести. Ну и важнейшим достоинством принято считать возможность точечной настройки управления игры и его интерфейса.

Как победить в Dota 2?

Для этого потребуется выполнить немного лёгких действий всей команды. Правильный подбор артефактов в совокупности с верными действиями по варлингу/девардингу/ганги, а ещё с верным подбором героев. В определённые игры можно играть еще при выборе персонажей. Доступно много разных комбинаций из персонажей — есть их них те, что рассчитаны на мгновенные убийства, мгновенное окончание игрового процесса, а другие для постоянного развлечения. Ещё доступно деление на роли, что также является немаловажным фактором расчёта победы.