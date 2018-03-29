Друзья Джоли: «У Анджелины роман с агентом по недвижимости»

mavit
Автор: mavit Март 29, 2018 05:45

Друзья Джоли: «У Анджелины роман с агентом по недвижимости»

Да и Брэд Питт, оказывается, тоже не терял времени даром, и уже ходит на свидания

Друзья Джоли: «У Анджелины роман с агентом по недвижимости»

Источники из окружения Джоли уверяют: Анджелина снова счастлива и влюблена.

Еще недавно источники из окружения экс-супругов уверяли: ни Анджелина Джоли, ни Брэд Питт ни с кем не встречаются. Мол, оба обожглись на разрыве, и сейчас сосредоточены на воспитании детей, для которых развод стал психологической травмой. Но время течет, и все меняется: знакомые Анджелины Джоли рассказали американскому изданию Entertainment Tonight, что у актрисы — новый возлюбленный. Избранник звезды не имеет отношения ни к миру кино, ни к Голливуду, ни к списку миллионеров Forbes: Анджелина закрутила роман с агентом по недвижимости. Он стал первым мужчиной, с которым Джоли начала встречаться после того, как ушла от Брэда Питта и подала на развод.

— Да, она кое с кем встречается, — подтвердили источники издания. — Брэд и Анджелина очень тщательно скрывают свою личную жизнь, и, хотя она говорит друзьям, что ни с кем не встречается, на самом деле она кое с кем видится.

По словам приятелей Джоли, ее новый друг гораздо старше 42-летней актрисы.

— Она встречается со зрелым и красивым мужчиной, он — агент по недвижимости, — утверждают инсайдеры. — Он не знаменитость и не светская персона.

Новые отношения хорошо влияют на Анджелину: она снова начала радоваться жизни. И это очень вдохновляет ее окружение:

— После разрыва с Брэдом Анджелина пережила тяжелые времена. Пока между ней и ее новым другом ничего серьезного — просто двое взрослых людей хорошо проводят время вместе.

Как именно познакомились актриса и ее новый кавалер, не сообщается. Но, скорее всего, это случилось, когда Анджелина подыскивала себе новый дом. Джоли и ее дети сейчас живут в недавно купленном актрисой шикарном поместье в пригороде Лос-Анджелеса. Дом и прилегающие угодья обошлись звезде в 25 миллионов доллларов. Особняк расположен недалеко от старого дома звездного семейства, в котором сейчас в одиночестве обитает Брэд Питт.

Друзья Джоли: «У Анджелины роман с агентом по недвижимости»

Анджелина не торопит события и просто наслаждается свиданиями со своим новым поклонником.

Друзья актрисы также прокомментировали возможное воссоединение Джоли и Питта, о котором так много писали таблоиды. По их мнению, то, что экс-супруги снова станут жить вместе, очень маловероятно.

— Люди судачат об их воссоединении, но этого никогда не случится, — говорят источники из окружения экс-супругов. — У них был безобразный разрыв, и когда Анджелина и Брэд по решению суда вместе с детьми проходили семейную терапию и посещали психолога, они едва могли находиться в одной комнате друг с другом.

Тем временем личная жизнь Брэда Питта тоже не стоит на месте. По словам друзей актера, он долгие месяцы провел затворником, пытаясь бросить пить и наладить свою жизнь без Анджелины и детей. Теперь он чувствует себя гораздо лучше, начал чаще выходить на люди и встречаться с друзьями и с подругами. Правда, никаких серьезных отношений актер не заводит и, как и его бывшая жена, просто приятно проводит время.

— После разрыва с Анджелиной Брэд почти не выходил из дома. Но в последний месяц или два он изменился и стал гораздо чаще выбираться поужинать с друзьями, — говорят инсайдеры. — Брэд очень тщательно скрывает свою личную жизнь. Женщины, с которыми он видится, — не публичные персоны.

Друзья Джоли: «У Анджелины роман с агентом по недвижимости»

Хотя поклонники звездной пары и хотели бы, чтобы Анджелина и Брэд воссоединились, окружение экс-супругов уверяет: это невозможно.

Брэд не заинтересован сейчас в серьезных отношениях, и главное для него — дети. Он пытается привести в порядок свою жизнь, окончательно встать на путь трезвости (актер бросил пить сразу после того, как от него ушла Анджелина) и вернуть себе опеку над детьми. Брэд регулярно встречается со своими шестью отпрысками, правда, не так часто, как ему бы хотелось. Анджелина тоже стала меньше сниматься и решила сосредоточиться на воспитании детей.

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mavit
Автор: mavit Март 29, 2018 05:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

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  • Татьяна

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