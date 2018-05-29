«Думаю, о тебе думаю»: Шнур выпустил новую песню после расставания с Матильдой

О сингле музыкант рассказал подписчикам в Instagram

Шнур выпустил песню после объявления о разводе с женой.

Всего четыре дня назад лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров с сожалением объявил о разводе супругой Матильдой на своей странице в Instagram. Поклонники музыканта были шокированы такой новостью и отказывались верить. А вслед за Шнуром и сама Матильда подтвердила развод. Но в чем его причина – так и не стало ясно.

– Мне нелегко комментировать эту печальную я новость, я воздержусь и позволю себе личное оставить личным, – написала Матильда в своем аккаунте в Instagram.

Все выходные пользователи Сети гадали, почему одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса после восьми лет брака приняла решение расстаться. И уже сравнили это событие с разводом Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Похоже, что и Шнуров, и Матильда развод переживают тяжело. Музыкант всегда называл свою жену музой. Видимо, и после расставания Матильда не перестала вдохновлять рокера. На страничке музыканта появилось стихотворение, судя по всему, обращенное все к ней же. А сегодня Шнур анонсировал новую песню «Думаю» все в том же Instagram. Она уже доступна для скачивания в iTunes.

Поклонники тут же собрались под записью на страничке музыканта. За пять часов подписчики поставили больше 30 тысяч лайков и оставили несколько сотен комментариев. И, конечно, уже решили, что песня тоже посвящена Матильде. В стихах музыкант признается, что скучает и о ком-то думает.

– Что тут думать-то. Вам надо быть вместе, – пишут Шнуру в комментариях.

Занятно, что в новом сингле обошлось без мата, на который обычно Шнур не скупится в своих песнях:

Наш цирк уехал на гастроли,

Я в нем Пьеро и Арлекин,

Такие выпали мне роли.

Забавно вышло, ты прикинь.

А люди кричат,

Слезы текут ручьями,

Из глаз девчат,

Но я по тебе скучаю.

Думаю… о тебе думаю.

И никуда не деть думу мою.

Вот мы приехали на площадь,

По-моему, да, в Череповце.

Мне Арлекином как-то проще,

— Побольше грима на лице.

И странно так, что с моей рожей,

В последнем акте я Пьеро.

Мы с ним ни капли не похожи,

Как фальшь паршивых каверов.

А люди кричат,

Слезы текут ручьями,

Из глаз девчат,

Но я по тебе скучаю.

Думаю… о тебе думаю.

И никуда не деть думу мою.

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