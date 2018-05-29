«Думаю, о тебе думаю»: Шнур выпустил новую песню после расставания с Матильдой
О сингле музыкант рассказал подписчикам в Instagram
Шнур выпустил песню после объявления о разводе с женой.
Всего четыре дня назад лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров с сожалением объявил о разводе супругой Матильдой на своей странице в Instagram. Поклонники музыканта были шокированы такой новостью и отказывались верить. А вслед за Шнуром и сама Матильда подтвердила развод. Но в чем его причина – так и не стало ясно.
– Мне нелегко комментировать эту печальную я новость, я воздержусь и позволю себе личное оставить личным, – написала Матильда в своем аккаунте в Instagram.
Все выходные пользователи Сети гадали, почему одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса после восьми лет брака приняла решение расстаться. И уже сравнили это событие с разводом Анджелины Джоли и Брэда Питта.
Похоже, что и Шнуров, и Матильда развод переживают тяжело. Музыкант всегда называл свою жену музой. Видимо, и после расставания Матильда не перестала вдохновлять рокера. На страничке музыканта появилось стихотворение, судя по всему, обращенное все к ней же. А сегодня Шнур анонсировал новую песню «Думаю» все в том же Instagram. Она уже доступна для скачивания в iTunes.
Поклонники тут же собрались под записью на страничке музыканта. За пять часов подписчики поставили больше 30 тысяч лайков и оставили несколько сотен комментариев. И, конечно, уже решили, что песня тоже посвящена Матильде. В стихах музыкант признается, что скучает и о ком-то думает.
– Что тут думать-то. Вам надо быть вместе, – пишут Шнуру в комментариях.
Занятно, что в новом сингле обошлось без мата, на который обычно Шнур не скупится в своих песнях:
Наш цирк уехал на гастроли,
Я в нем Пьеро и Арлекин,
Такие выпали мне роли.
Забавно вышло, ты прикинь.
А люди кричат,
Слезы текут ручьями,
Из глаз девчат,
Но я по тебе скучаю.
Думаю… о тебе думаю.
И никуда не деть думу мою.
Вот мы приехали на площадь,
По-моему, да, в Череповце.
Мне Арлекином как-то проще,
— Побольше грима на лице.
И странно так, что с моей рожей,
В последнем акте я Пьеро.
Мы с ним ни капли не похожи,
Как фальшь паршивых каверов.
А люди кричат,
Слезы текут ручьями,
Из глаз девчат,
Но я по тебе скучаю.
Думаю… о тебе думаю.
И никуда не деть думу мою.
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