Дженнифер Лопес задрала майку и взорвала Интернет снимком оголенной груди

47-летняя певица показала, как она похудела ради нового шоу в Лас-Вегасе [фото]

Дженнифер Лопес — 47 лет. А кто даст?

Дженнифер Лопес, без сомнения, знает, как взбудоражить поклонников: 47-летняя поп-дива опубликовала снимок, который всего за несколько часов стал хитом Инстаграма. Повод – более чем невинный: певица рассказала о том, как она готовится к новому шоу в Вегасе.

8 февраля в Лас-Вегасе у Лопес запланирован грандиозный концерт, перед которыми она решила привести свое тело в форму. Певица похудела и подкачала пресс. Результат Джей Ло запечатлела на телефон, сфотографировавшись то ли в раздевалке спортзала, то ли в собственной ванной: спортивные штаны, белая майка, волосы, заплетенные в косу, и ни грамма макияжа на лице. Певица задрала майку и продемонстрировала постройневшую талию. Но… то ли ненароком, то ли намеренно (а вот в это верится гораздо охотнее) приподняла топ на груди чуть выше, чем того позволяют приличия.

Всего за 16 часов фотография набрала почти 800 тысяч «лайков» и полторы тысячи комментариев. Все, как один, — восхищенные: «Красавица», «Бомба!», «Боже мой, такие формы в 47 лет – это невероятно!»

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Вот так, ненароком, певица и своим формам рейтинг подняла, и полные залы на шоу в Лас-Вегасе обеспечила. Дженнифер давно считается одной из самых популярных звезд Инстаграма – на ее страничку в соцсети подписаны 57 миллионов человек.

В последние недели поклонники бурно обсуждали роман Дженнифер и 30-летнего рэпера Дрейка. Пара начала встречаться незадолго до Нового года, ради Джей Ло парень даже расстался с 28-летней Рианной. Дрейк и Дженнифер публиковали нежные селфи в соцсетях и ходили друг к другу на свидания. Но идиллия продолжалась недолго: на днях папарацци застукали певца во время ужина с порноактрисой Рози Дивайн в Амстердаме. Судя по интимности этой встречи, с Лопес у Дрейка все кончено. Да и певица перестала посвящать ему новые фото в Инстаграме.

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К слову, в недавнем интервью журналу W Magazine Дженнифер рассказала, почему она предпочитает встречаться с мужчинами гораздо моложе себя.

— В 20 лет парни очень самонадеянные и дерзкие, а девушки неуверенные. В зрелом возрасте роли меняются: мужчины чаще начинают сомневаться, а женщины чувствуют себя прекрасно в собственном теле, что делает их более красивыми, – объяснила Лопес. — В 20 лет я не была высокого мнения о собственной фигуре и внешности. Теперь просто ценю себя. Речь идет не о совершенстве. Мне просто нравятся «шрамы».