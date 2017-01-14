Джонни Депп отдал бывшей жене 7 миллионов долларов, двух собачек и лошадь

Актер окончательно развелся с Эмбер Херд

Домыслы о том, что актер может поделиться с супругой половиной своего 400-миллионного состояния, остались домыслами

Вот и все: брак Джонни Деппа и Эмбер Херд закончился после сравнительно недолгого бракоразводного процесса. Домыслы о том, что актер может поделиться с супругой половиной своего 400-миллионного состояния, остались домыслами: Депп выплатил бывшей жене лишь 7 миллионов. Эмбер утверждает, что собирается потратить их на благотворительность. Строго говоря, договоренности были достигнуты еще в августе, юристы спорили лишь о мелочах (не может ли, например, Джонни сразу перечислить деньги в благотворительные организации?) В конце концов все утрясли, и суд в Лос-Анджелесе поставил в отношениях Джонни и Эмбер жирную точку.

Сейчас общественность сильнее всего волновала судьба питомцев Деппа и Херд — йоркширских терьеров Пистол и Бу. Они обрели всемирную славу весной 2015 года: супруги не указали их в таможенной декларации, когда везли вместе с собой в Австралию, из-за этого на границе возникли проблемы, и один из высокопоставленных австралийских чиновников объявил, что терьеры должны быть либо экстрадированы обратно в Калифорнию, либо усыплены. (В Австралии суровое ветеринарное законодательство — в частности, власти опасаются, что с собаками в страну могут быть завезены лептоспироз и бешенство). После небольшого скандала Пистола и Бу увезли обратно в США, а теперь стало известно, что они остаются в распоряжении Эмбер. Как и еще одно животное, принадлежавшее супругам — лошадь по кличке Эрроу.

Как сообщает The Guardian, вся недвижимость, принадлежавшая Деппу, включая дома в Лос-Анджелесе и Париже, а также частный остров в Багамском архипелаге, остается в его распоряжении. Движимое имущество (а это, помимо прочего, впечатляющая коллекция мотоциклов и старинных машин) — тоже при нем.

Напомним, Джонни Депп (сейчас ему 53) и Эмбер Херд (сейчас ей 30) познакомились на съемках фильма «Ромовый дневник». По слухам, именно ради Эмбер актер ушел от своей жены Ванессы Паради, с которой прожил полтора десятка лет. Свадьбу сыграли в феврале 2015-го. А в мае 2016-го Эмбер заявила, что муж ее избил, и потребовала от суда, чтобы ему запретили к ней приближаться. В заявлении она написала: «Я вынесла ряд нечеловеческих эмоциональных, вербальных и физических издевательств со стороны Джонни. Каждый раз, когда я с ним не соглашалась или ставила под сомнение его главенство в семье, следовали нападки — яростные, агрессивные, унижающие меня, угрожающие мне». Она также напоминала о склонности Деппа к алкоголю и наркотикам, о его вспыльчивости: «Он часто бывает склонен к параноидальной подозрительности, и в состоянии бешенства очень страшен».

Но теперь подобным излияниям официально пришел конец: по обоюдному соглашению о конфиденциальности, актерам запрещено обсуждать подробности их отношений в интервью или в социальных сетях.