Егор Кончаловский расстался с женой

Спустя 20 лет совместной жизни режиссёр и актриса Любовь Толкалина приняли решение развестись

Режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина.

На самом деле, Егор Кончаловский и Любовь Толкалина официально женаты никогда не были, 20 лет пара прожила в гражданском браке, что не помешало им считать себя мужем и женой и даже родить дочку. За эти годы было многое, в том числе, в прессе не раз появлялись слухи о расставании пары, однако, потом режиссер и актриса снова заявляли, что они вместе.

Но кажется на этот раз точка в отношениях будет поставлена окончательно.

О разрыве с Кончаловским Толкалина сообщила на своей странице в Facebook. «И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить», – написала Любовь, подведя итоги 2016 года.

Но несмотря на разрыв бывшие супруги остались друзьями. На днях актриса трогательно поздравила Кончаловского с Днем рождения. «Еще вчера сегодня было завтра….Тем временем Рождение Егора!!! Пусть будет на душе тепло и солнце , и абрикосы и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше , чем тебя!» – призналась режиссеру Любовь Толкалина.

Ранее Кончаловский, который в 2015 году отпраздновал 19-ю годовщину своих отношений с Толкалиной, признался в интервью, что такое светлое чувство как любовь он считает болью. «Это боль. Настоящая боль. Вы это узнаете в какой-то момент», – произнес кинорежисер, не объяснив, когда именно он осознал это.

Интересно, что супруги производили впечатление счастливой, крепкой пары. Например, Кончаловский как-то раз заявил, что они с Толкалиной могут в любой момент не разойтись, а пожениться. «А свадьба может еще и быть! А может и не быть. В любой момент ситуация может поменяться!» – заинтриговал Егор.

Сама актриса очень трепетно относится к своему теперь уже бывшему гражданскому мужу. «Егор – гарант моего спокойствия. У меня сейчас очень плотный гастрольный график, мы редко видимся, но это не мешает нашей душевной близости», – призналась актриса.