Екатерина Варнава выходит замуж

Избранником звезды Comedy Woman стал танцор Константин Мякиньков< /h2>

Екатерина Варнава

О том, что у Варнавы, наконец, появились серьезные отношения, заговорили полтора года назад. Главная звезда «Comedy Woman» в бурных романах была не замечена — о том, что она встречалась с соведущим «Вечернего Урганта» Дмитрием Хрусталевым, стало известно лишь когда пара рассталась. И ее новый спутник долго не был «засвечен». Но в итоге танцор Константин Мякиньков потихонечку «проник» в Инстаграм Екатерины, затем уже пресса окрестила его новым парнем Варнавы. Ну а потом уже скрывать отношения не было смысла.

Екатерина Варнава и её избранник танцор Константин Мякиньков.

Молодые люди в октябре 2015-го года взбудоражили общественность, опубликовав фото, на котором якобы Константин делает предложение Кате. Но тогда это была всего лишь шутка.

В октябре 2015-го года пара взбудоражила общественность, опубликовав фото, на котором якобы Константин делает предложение Кате.

Спустя год, на презентации у Анны Седоковой стало известно, что свадьба-таки в планах есть. Из откровенного интервью Екатерины Ане стало известно о том, что она помолвлена, а свадьба состоится в ближайшем будущем. «У меня есть платье мечты — от Ульяны Сергиенко, такое пышное, идеально белое. Я видела его «живьём» и полюбила. До этого платья я ни в коем случае не хотела пышное. Хочется быть вообще другой в этот день. Хочется, чтобы он меня увидел и сказал, что я никогда не была такой красивой», — поделилась откровенными мыслями Варнава. И добавила, что Костя стал для нее по настоящему родным человеком, поэтому она никогда не сможет его оставить.

И вот, наконец, дата свадьбы была определена. 32-летняя артистка и 29-летний танцор планируют пожениться в ближайшее время. «Мы с Константином основательно задумались о совместном будущем, и Костя решился на серьезный шаг – подарил мне кольцо», — поделилась радостью Варнава. И добавила, что давно бы вышла за возлюбленного, если бы они оба не были так заняты.