Экология оказалась важнее мигрантов

На Берлинском фестивале раздали золотых и серебряных «медведей». Считавшийся фаворитом фильм Аки Каурисмяки о сирийском беженце в гонке за главным призом уступил место нестандартной мелодраме с участием коров и оленей

За лучший сценарий был вознагражден режиссер Себастьян Лелио – его фильм «Фантастическая женщина» явно заслуживал много большего

Программа нынешнего Берлинале была на удивление небезынтересной, и жюри вроде бы удалось отметить основные достижения конкурса, проигнорировав откровенный балласт и шлак. При этом некоторые достойные картины (такие, как японский «Мистер Лонг» и китайский мульт «Хорошего дня!») все же остались за бортом, а некоторым лентам досталась поддержка, непропорциональная их художественному качеству. Впрочем, на фестивалях это обычное дело.

Приз за художественный вклад присудили монтажеру румынского фильма «Ана, мон амур» Дане Бунеску. Жюри под предводительством Пола Верхувена явно впервые увидело румынское кино и было впечатлено тем потоком реальной жизни, который научились воссоздавать режиссеры из этой страны – как хорошие, так и не очень. Работа Калина Петера Нетцера – из вторых, но монтажерша в этом точно не виновата.

«Обратная сторона надежды», хоть и была одним из лучших фильмов фестиваля, все-таки не является лучшей работой финского режиссера

За лучший сценарий был вознагражден режиссер Себастьян Лелио – его фильм «Фантастическая женщина» явно заслуживал много большего. Героиня чилийской картины – транссексуал (сыгранный реальным же транссексуалом, Даниэлой Вегой), теряющий своего возрастного бойфренда и сталкивающийся с тотальной враждебностью окружения. Получая приз, талантливый режиссер справедливо заметил, что с проявлениями средних веков нужно бороться – прежде всего при помощи любви.

Даниэла Вега более чем заслужила приз за лучшую женскую роль, но она была присуждена Ким Мин-хи, на которой и в правду полностью держится очень занудный фильм южнокорейского автора Хонг Санг-су «Одна ночью на пляже», разделенный на две главы, полный интеллигентских цитат из кино и литературы и посвященный теме «женского одиночества».

Приз за исполнение лучшей мужской роли отошел Георгу Фридриха за среднее роуд-муви немца Томаса Арслана «Белые ночи» — о живущих в разных городах и даже странах отце и сыне, познающих друг друга в не очень увлекательном путешествии по Норвегии. Первое, что сделал любимый актер Ульриха Зайдля поднявшись на сцену — прилепил жвачку к врученному ему «Серебряному медведю».

Картина под названием «О теле и душе» венгерки Илдико Энеди ставит ребром вопрос: есть ли душа у животных, если даже не у всех людей она имеется?

Издевательства над берлинским фетишем продолжил Аки Каурисмяки, явно готовившийся получить главный приз. Знаменитый финн отличается привязанностью к спиртному и явился на церемонию навеселе. Когда вместо «Золотого медведя» ему присудили «всего лишь» Серебряного — за режиссуру, Каурисмяки отказался выходить на сцену, и директору фестиваля Дитеру Кослику пришлось вынести ему приз в зрительный зал. Лучший режиссер фестиваля бесцеремонно затолкал «медведя» себе в карман и пробурчал слова благодарности. Справедливости ради надо сказать, что «Обратная сторона надежды», хоть и была одним из лучших фильмов фестиваля, все-таки не является лучшей работой финского режиссера. И, хотя конкурентов у него было мало, победа картины, рассказывающей о злоключениях сирийского беженца в Финляндии, стала бы выражением политкорректности. В таких уступках Каурисмяки совершенно не нуждается. Выбрав другой фильм, жюри выбрало и другую повестку. Можно спорить о том, насколько правильно оно поступило, при том что второй по значению приз, Гран-при, отошел как раз по соображениям политкорректности вполне топорной «Фелисите» Алена Гоми – едва ли не только потому, что повествует она о жительнице Конго, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации: на операцию упавшему с мотоцикла сыну нужны огромные деньги, которых ей никто не хочет давать — наоборот, все только норовят обобрать, нагреть и обуть африканскую мать-одиночку.

Приз за «инновации» имени основателя Берлинале Альфреда Бауэра присужден выдающемуся польскому профессионалу Агнешке Холланд за свежий, залихватский, сделанной абсолютным мастером экологический триллер «След».

Но при всем уважении к это картине, если она и открывает какие-то новые тенденции, то только тенденцию проникновения телеэстетики в большое кино: «След» с большим количеством эксцентрических персонажей и сюжетных линий великолепно смотрелся бы как минисериал. Впрочем, не забудем и о вполне себе «инновационной» идеологии, стоящей за этой картиной. Холланд не только уравнивает в правах людей и животных, она ясно говорит о том, что четвероногие намного порядочнее, красивее и лучше многих двуногих.

Гран-при, отошел как раз по соображениям политкорректности вполне топорной «Фелисите» Алена Гоми

Фильм, ставший обладателем «Золотого медведя» разрабатывает эту же тему, только делает это более радикально. Картина под названием «О теле и душе» венгерки Илдико Энеди ставит ребром вопрос: есть ли душа у животных, если даже не у всех людей она имеется? И, конечно, отвечает на этот вопрос положительно. Поэтому так неудобно и стыдно за все, что делают люди с животными. Странный, дисгармоничный, местами невыносимый, но талантливый фильм повествует о патологическом любовном романе немолодого мужчины с отсохшей рукой и аутичной молодой женщины, особы маниакально-депрессивного склада. Как выясняется, им снятся идентичные сны, в которых они предстают красавцами-оленями в сказочном австро-венгерском лесу. Небанальная эта история могла иметь местом прописки любую бухгалтерию или офис, но как положено в зверском артхаусе, герои работают на бойне и первую половину этой «лавстори» режиссёр буквально топит в реальной коровьей крови. Настойчивое погружение зрителя во все подробности забоя коров, которым повезло значительно меньше, чем сказочным оленям из сна, оправдано всей структурой картины, но не делает ее более «зрительской». Не все досидят до сцен, в которых становится ясно, что перед нами довольно оригинальная лирическая комедия. Лично я точно не смогу заставить себя посмотреть эту картину второй раз.