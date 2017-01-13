Эксперт «Модного приговора» Эвелина Хромченко изменилась до неузнаваемости

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 10:45

Эксперт «Модного приговора» Эвелина Хромченко изменилась до неузнаваемости

Эксперт «Модного приговора» Эвелина Хромченко изменилась до неузнаваемости

В кадре критик предстала без своего неизменного аксессуара – очков

К смене имиджа блондинка отнеслась с юмором

Мы настолько привыкли к образу Эвелины Хромченко в очках, что когда на днях эксперт «Модного приговора» опубликовала фотографию без своего неизменного аксессуара, то большинство подписчиков в первый момент просто не узнали знаменитость. Кроме того, модный критик изменила прическу и макияж, добавив образу свежести.

К смене имиджа блондинка отнеслась с юмором.

– А без очков, дорогие мои, я вас, конечно, люблю, но не вижу, – подписала Хромченко фото в Instagram, сопроводив комментарий хэштегами #ЭтоЧтоВы #ВасНеУзнать #ВолосыПриставила #БезОчковВамЛучше #ВочкахТожеХорошо #НаденьтеЛинзы #СделайтеОперацию.

Поклонники оказались в восторге от таких экспериментов.

«Вы прекрасны! Не прячьтесь больше за очками, пожалуйста!» «Я даже не поняла сначала, что это Вы! Просто супер!!! Помолодели лет на 15!», «Боже, какая вы молоденькая красотка!!! Я бы даже сказала — юная и свежая! Может быть, стоит попробовать не такие хищные очки? Сразу вспомнился детский анекдот, когда мама всегда ходила в брюках и джинсах и вдруг надела платье, ребенок был в шоке и сказал: «Мам, да ты — девочка!!!» У меня примерно такая же реакция случилась», — прокомментировали поклонники Хромченко перемены в ее внешности.

Конечно, нашлись и те, кто настаивал на привычном образе эксперта. Они предположили, что без очков Эвелина потеряет свою индивидуальность. «На мой взгляд, очки больше выделяют вашу уникальность», «Так, конечно, очень мило, но очки — ваша визитная карточка!» — заметили критично настроенные фолловеры.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 10:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии