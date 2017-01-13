Эксперт «Модного приговора» Эвелина Хромченко изменилась до неузнаваемости

В кадре критик предстала без своего неизменного аксессуара – очков

К смене имиджа блондинка отнеслась с юмором



Мы настолько привыкли к образу Эвелины Хромченко в очках, что когда на днях эксперт «Модного приговора» опубликовала фотографию без своего неизменного аксессуара, то большинство подписчиков в первый момент просто не узнали знаменитость. Кроме того, модный критик изменила прическу и макияж, добавив образу свежести.

К смене имиджа блондинка отнеслась с юмором.

– А без очков, дорогие мои, я вас, конечно, люблю, но не вижу, – подписала Хромченко фото в Instagram, сопроводив комментарий хэштегами #ЭтоЧтоВы #ВасНеУзнать #ВолосыПриставила #БезОчковВамЛучше #ВочкахТожеХорошо #НаденьтеЛинзы #СделайтеОперацию.

Поклонники оказались в восторге от таких экспериментов.

«Вы прекрасны! Не прячьтесь больше за очками, пожалуйста!» «Я даже не поняла сначала, что это Вы! Просто супер!!! Помолодели лет на 15!», «Боже, какая вы молоденькая красотка!!! Я бы даже сказала — юная и свежая! Может быть, стоит попробовать не такие хищные очки? Сразу вспомнился детский анекдот, когда мама всегда ходила в брюках и джинсах и вдруг надела платье, ребенок был в шоке и сказал: «Мам, да ты — девочка!!!» У меня примерно такая же реакция случилась», — прокомментировали поклонники Хромченко перемены в ее внешности.

Конечно, нашлись и те, кто настаивал на привычном образе эксперта. Они предположили, что без очков Эвелина потеряет свою индивидуальность. «На мой взгляд, очки больше выделяют вашу уникальность», «Так, конечно, очень мило, но очки — ваша визитная карточка!» — заметили критично настроенные фолловеры.