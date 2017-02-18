Елена Летучая: «Меня сводят с ума мужчины в костюмах!»

В Москве вручили премии самым стильным мужчинам года [фото, видео]

«100 самых стильных мужчин» по версии журнала GQ. В Москве вручили премии самым стильным мужчинам годаМихаил ФРОЛОВ

В пятницу, 17 февраля, в доме Пашкова прошел ежегодный коктейль журнала GQ, по поводу выхода рейтинга «Сто самых стильных мужчин». Шестеро из них были награждены в номинациях: самый стильный актер, бизнесмен, музыкант, спортсмен, «Открытие года» и новинка рейтинга – номинация «Свой стиль». И самая главная – «Самый стильный джентльмен года по версии журнала GQ».

Филипп Киркоров получает свою статуэтку в номинации «самый стильный певец года»Фото: Михаил ФРОЛОВtrue_kpru

Перед началом церемонии гости чинно пили легкие коктейли, ведя светские беседы. Почему-то с ужасом вспоминались пестрые тусовки «нулевых», когда светская жизнь в Москве еще только зарождалась. Сейчас с трудом можно представить главную звезду любого мероприятия, Надю Сказку с телевизором на голове и Андрея Малахова с дикой стрижкой под ручку со зрелой кокоткой — им на смену пришли совсем другие герои. Например, ответственный за кибербезопасность в нашей стране, Илья Сачков, попавший в рейтинг Форбс, как один из самых ярких предпринимателей до 30 лет. Или театральный режиссер Константин Богомолов. Футболист Федор Смолов, получивший в тот вечер награду, как «Самый стильный спортсмен». Елена Летучая — строгая и сексуальная. Рома Зверь, который вышел в свет со своей супругой Мариной. В общем, не как раньше было принято — светские тусовщики, бонвианы и девушки, называющие себя «дизайнерами интерьеров», «фотографами» и «писательницами».

Был и Вячеслав Зайцев, которого мы не могли не спросить, каких же мужчин в нашей стране он считает стильными.

«Федор Бондарчук — безусловно. Данила Козловский всегда хорошо одет» — сообщил нам прославленный кутюрье.

Модельер Вячеслав ЗайцевФото: Михаил ФРОЛОВtrue_kpru

Рома Зверь рассказал нам, как выглядит современный рок-музыкант:

«Вообще это дело каждого. Если человек хочет необычно на концерт наряжаться, то почему нет? Выходя на сцену ты можешь позволить себе больше, это же другой мир. Это интереснее, чем выйти просто в трениках и майке, из автобуса или отеля выползти на концерт и так и выходить на сцену»

Рома Зверь со своей супругой МаринойФото: Михаил ФРОЛОВtrue_kpru

«Я люблю мужчин, которые чувствуют стиль, — поделилась с нами Лена Летучая. — Это может быть и рубашка, и джинсы свободного кроя, и джемпер, пиджак. И в этом образе мужчина должен чувствовать себя комфортно. Конечно же, я очень люблю мужчин в костюмах. За это я люблю церемонии GQ — смотрите, какое количество хорошо одетых мужчин. Я думаю, как они любят смотреть на женственных дам, подчеркивающих свои достоинства. Так и нам приятно смотреть на то, когда они стильно одеты. А что не круто? Так это джинсы с вытянутыми коленками. Или спортивные брюки. Я не очень люблю небрежный стиль. Нельзя, чтобы у мужчины была мятая рубашка, или вообще что-то мятое. Надо как-то стараться!».

Стильная и строгая Лена ЛетучаяФото: Михаил ФРОЛОВtrue_kpru

Тимати, который в этом году получил премию в номинации «Самый стильный продюсер» не согласен с европейской модой, когда миксуется женское и мужское:

«Я не очень люблю носить женскую одежду. Есть понятие «унисекс», когда девчонки одевают мужскую одежду. Но когда парни одевают женское — это не по мне.

Тимати в этом году получил премию в номинации «Самый стильный продюсер»Фото: Михаил ФРОЛОВtrue_kpru

Так же он признался, что проблемы «нечего надеть» у него не бывает: — «У меня большой гардероб, но такого, чтобы у меня была отдельная квартира под одежду, такого нет. Просто комната, где все хранится. Мне кажется, «нечего надеть» — больше женский слоган. У меня всегда есть что надеть. Я люблю старые вещи, которым 10 лет и миксовать с новыми».

Девушка Тимати Анастасия Решетова выбрала очень откровенный нарядФото: Михаил ФРОЛОВtrue_kpru

ФОТОРЕПОРТАЖ

Вручены награды лауреатам списка «100 самых стильных» по версии журнала GQ

КСТАТИ

Филипп Киркоров и Тимати снова в ссоре?

На мероприятии, которое в эту пятницу в Москве проводил журнал GQ, вручали премии самым стильным мужчинам по версии издания. Среди гостей вечера был Филипп Киркоров и его «заклятый коллега» Тимати. Напомним, около пяти лет назад Филипп и Тимур крепко и публично поссорились. Долгое время их пытался помирить Григорий Лепс, но ни одна из сторон топор войны зарывать не спешила. Этим летом появилась информация, что артисты, с легкой руки того же Лепса, помирились на фестивале «Жара». И больше в публичном пространстве они особо не пересекались. Но это должно было когда-то случиться — и случилось в самом неожиданном для того месте (подробности)