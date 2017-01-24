Елена Проклова рассказала о причинах развода с третьим мужем

Актриса призналась, что после расставания их отношения с Андреем Терешиным стали гораздо лучше

Елена Проклова призналась, что после расставания их отношения с Андреем Терешиным стали гораздо лучше

Новость о разводе Елены Прокловой со своим мужем, которая появилась на сайте kp.ru прошлым летом стало лидером рейтингов. Не мудрено, поклонникам трудно было поверить, что после стольких лет брака, пара решила расстаться. Позже появилась информация, что несмотря на свидетельство о разводе супруги продолжают жить под одной крышей. Поэтому, когда Елена Проклова пришла в эфир программы «Наедине со всеми», одним из первых вопросов был, как удается так хорошо уживаться с бывшим супругом.

«Люди сходятся не потому, что хотят отдать, они ищут человека, который будет их любить безоговорочно. По сути, эта некая форма рабства. Я не случайно рассталась с мужем. Мне казалось раньше, что я могу говорить человеку, что в нем плохо или хорошо, управлять и указывать. Сегодня мне хочется, чтобы любимый мужчина был счастлив со мной, чтобы ему хотелось быть рядом, но не по принуждению. Чтобы добиться взаимопонимания, мне пришлось не только встряхнуть себя, но и мужа. Развод дал нам ощущения свободы. Не жить в браке, каким общество его воспринимает, — это, на мой взгляд, правильнее для всех. Свобода — это любовь, которая, наверное, дарована нам свыше», — рассказала звезда.

К слову, Елена Проклова прожила в браке с Андреем Тришиным 30 лет. У супругов есть дочь Полина. На вопрос телеведущей о том, могут ли другие пары, близкие к разводу, перенять ее ситуацию и поступить аналогичным образом, актриса заключила, что жизнь у каждого своя.

«Я думаю, в разводе нет ничего страшного и катастрофического. Никто не мешает поблагодарить друг друга и отпустить, тем более когда уже выполнены все долги. Я никому не могу посоветовать применить свой опыт, могу только предложить взглянуть на него со стороны», — рассказала Елена Проклова о своем понимании того, что для нее значит быть собой в программе «Наедине со всеми».

Напомним, недавно Елена Проклова попала в скандал после того, как заявила, что у нее были отношения со многими известными актерами, в том числе женатыми. Среди них: Олег Янковский, Олег Табаков, Андрей Миронов, Михай Волонтир.

Вдова Волонтира — Ефросинья категорически отказалась верить признаниям Елены. Она уверена, что муж был ей верен, а заявления Прокловой – всего лишь фантазия. Ефросинья прожила с супругом 50 лет, и называет их любовь настоящей и сильной. По словам вдовы, ее супруга не могло связывать с Прокловой ничего серьезного.

Елена Проклова рассказала еще об одном романе, который у нее случился в 16 лет. Ее избранником стал Олег Табаков, которому на тот момент было 33 года. Проклова не собиралась уводить актера из семьи. Однако она не скрывала, что его внимание ей очень льстило.

Кроме того, ранее актриса рассказала, что роман с Олегом Янковским привел к ее беременности. Но так как он был женатым человеком, актриса решилась на аборт., поскольку не хотела разбивать семью.

Лариса Голубкина, вдова Андрея Миронова, не удивилась признаниям Прокловой и сообщила, что знала об этой связи. Голубкина не держит зла на актрису и давно ее простила.