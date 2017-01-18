Елена Проклова: У меня были романы с Мироновым, Янковским и Табаковым, но мой муж лучше!

Актриса рассказала нашему корреспонденту, зачем она публично попросила прощения у жен своих знаменитых возлюбленных [эксклюзив «КП»]

Со своим третьим официальным мужем Андреем Тришиным актриса развелась. Но пара продолжает жить вместе. Елена говорит, что после развода их любовь снова расцвела. Фото: Борис КРЕМЕР/PhotoXPress.ru

Елена Проклова недавно сделала сенсационное признание на телевидении о своих романах со знаменитыми артистами. Откровение наделало много шума. Многие недоумевали: зачем сейчас, спустя столько лет, ворошить интимные тайны прошлого? Мы позвонили актрисе, чтобы узнать, как отреагировали на ее секреты муж и родные.

«Пошла в загс в 18 лет, чтобы порвать с Табаковым»

— Елена, о ваших отношениях с известными актерами говорили давно. Но впервые вы сами подтвердили слухи.

— С возрастом человек понимает, что стесняться своих поступков не стоит. Надо их осмысливать и жить дальше.

— Первый роман у вас был с Олегом Табаковым, с которым вы вместе снялись в фильме «Гори, гори, моя звезда» (1969 год)?

— Не могу назвать это настоящим романом. Но это была большая взаимная влюбленность. Тогда я была совсем юная, мне было 16 лет, и Табаков обратил на меня внимание. Я совершенно искренне влюбилась.

16-летняя Лена влюбилась в 33-летнего Табакова на съемках фильма «Гори, гори, моя звезда».Фото: кадр из фильма

— Он вам не позвонил сейчас, не спросил, зачем вы все рассказали?

— Нет. Он старается эту историю не вспоминать. Каждому из нас она доставила много проблем. И ему, потому что он был женат (на актрисе Людмиле Крыловой, родившей Табакову двоих детей. — Ред.). И мне тоже. Ведь по молодости не всегда удается понять, что в жизни не все происходит так, как ты хочешь.

— Вы хотели, чтобы Табаков стал вашим мужем?

— Нет. Мне хотелось, чтобы отношения были честными, и чтобы он никого не обманывал. Даже в те мои 16 лет мне казалось, что рвать со своей семьей, особенно когда там есть маленькие дети, — это порочно. Мне казалось, что должна быть какая-то невероятная любовь, чтобы иметь право взять и предать семью. Я это все понимала, но что я могла сделать? Я влюбилась, отдалась чувствам, потом пришло понимание, что надо заканчивать отношения. Во многом решение выйти замуж за моего первого мужа (режиссера-документалиста Виталия Мелик-Карамова. — Ред.), было вызвано тем, что я металась и не знала, как все прекратить.

«Янковского задела моя холодность»

— Вы признавались, что не слишком-то любили первого мужа…

— Нет, мы любили друг друга, у нас прекрасные отношения и сейчас.

— Вы были женаты с 1971 по 1975 год, родили дочь Арину, воспитание которой перепоручили своей маме.

— К материнству я была тогда не готова, мне хотелось полностью заниматься профессией.

Янковский и Проклова познакомились в 1976 году, когда вместе работали над «Сентиментальным романом».Фото: кадр из фильма

— И все-таки потом вы вновь закрутили роман с женатым артистом — Олегом Янковским…

— Наши отношения начались на съемках «Сентиментального романа» в Ленинграде в 1976 году. Я уже была разведена. То, что он был женат, меня не волновало. Янковский тогда уже сыграл в фильме «Щит и меч» и был кумиром. Он привык очаровывать любую, кого захотел. Но я сначала отнеслась к нему холодно, и это его задело. Первый раз мы столкнулись в буфете. Он посмотрел на меня и сказал: «Какая потрясающая, это судьба». Потом я узнала, что он так говорил каждой девушке, с которой хотел познакомиться. Я ответила ему: «Не думаю», — и прошла к столику. Позже он признавался, что обиделся: он-то привык, что женщины сразу таяли…

Когда мы ехали обратно в Москву, оказалось, что мы с ним в купе вдвоем — он попросил сделать нам билеты вместе. Наши отношения продолжались и дальше. Мы вместе ездили на кинофестивали.

— Жена Янковского Людмила Зорина знала про ваш роман?

— Слухи до нее дошли. Более того, я с ней общалась, когда у нас с Олегом был роман. Я очень уважаю эту женщину. Она столько сделала для Олега, что я бы перестала уважать его, если бы он ее оставил. Но чувствам не прикажешь…

— Вы рассказали, что ваши отношения с Янковским закончились, когда вы от него забеременели и сделали аборт, хотя он предлагал оставить ребенка…

— Другого выхода я не видела: у Олега была семья.

«Миронов испугался»

— После Янковского в ваши сети попал еще и знаменитый «Цыган» — актер Михай Волонтир.

— Я снималась с ним в Кишиневе (в фильме «Будь счастлива, Юлия!» в 1983 году. — Ред.). Понимаете, когда играешь любовь на экране, она невольно возникает к партнеру и в жизни. Это достаточно серьезная проблема нашей профессии.

Жена Волонтира приехала на съемки, устроила мужу скандал — стены дрожали! После съемок в Кишиневе я уехала в Москву, и наши отношения закончились.

— И с Андреем Мироновым у вас тоже был роман…

— Влюблялись всегда первыми в меня. А моя влюбленность носит такой «вторичный характер». Андрюша Миронов был настойчив в ухаживаниях, и это у меня вызвало ответное чувство.

Елена Проклова уверяет: их роман с Волонтиром разгорелся в 1983 году в Кишиневе. Они сыграли главные роли в картине «Будь счастлива, Юлия!». В круге — вдова Волонтира — Ефросинья. Фото: кадр из фильма, Первый канал

— Он дарил цветы, водил в ресторан?

— Мы из ресторана не вылезали. Съемки в кавказском ауле как начинались с завтрака в местном ресторане, так и заканчивались за полночь в этом ресторане, когда все посетители расходились, и оставался только персонал.

Думаю, жена Миронова (актриса Лариса Голубкина. — Ред.) догадывалась. Не случайно же она нагрянула на съемки с проверкой. Приехала такая красивая, улыбающаяся. Сказала: «Я рада познакомиться. Как у вас тут прекрасно». Она поняла, что мы не просто партнеры по фильму. А Миронов испугался. Андрюшка был трус, он боялся. Именно супруга Андрея первая начала обо всем этом говорить, я молчала до тех пор, пока она не высказалась.

— Режиссер Алла Сурикова писала в своей книге, что на съемки фильма «Будьте моим мужем», где у вас развивался роман с Мироновым, приехал художник Адамович, который с первого взгляда к вам воспылал, и вы ответили ему взаимностью…

— А почему нет? Я была одинокая женщина, незамужняя, я имела право отвечать на все, на что мне хотелось ответить.

— Но получилось, вы были влюблены в Миронова, а тут появился другой мужчина!

— Да, в которого я влюбилась больше. Это для вас Миронов — кумир, а для меня он был одним из моих воздыхателей. Ну что поделать: вот приехал такой Адамович, да, я влюбилась, потеряла голову и сказала Миронову: «Андрюша, извини, это все, конец». Потом еще долго были с его стороны и страдания, и уговоры, но вот я такой человек.

— Голубкина говорила, что Проклова — единственная, к кому она реально ревновала Миронова. Она всерьез опасалась, что он может уйти к вам?

— Она напрасно опасалась. Я не собиралась уводить его из семьи.

Измена супруга — наказание за отношения с женатыми

Елена оставила Андрея Миронова ради новой любви — художника Александра Адамовича. Александр был отцом маленького Филиппа, в картине «Будьте моим мужем» мальчик сыграл экранного сына Прокловой.Фото: кадр из фильма

— Ваш муж находился в студии, когда вы начали рассказывать про романы с актерами…

— Я его не предупредила, что собираюсь рассказать о своих романах. Он явно не ожидал, и эта его реакция — он встал и вышел — была спонтанной. Я ему благодарна, что он так корректно ушел. Еще раз мне доказал, что он настоящий мужчина, что он умеет понимать, прощать, любить и остается при этом мужчиной.

— Но вы встречались с кумирами миллионов…

— В плане социального признания — может быть, они были круче, а в плане своей мужской значимости и стоимости он любому даст фору.

— А тот факт, что он вам изменил когда-то…

— Думаю, это было мне наказание за мои отношения с женатыми мужчинами.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Я была в сердце Олега до его последних дней»

Из телепризнаний Елены Прокловой:

— С Олегом Янковским у нас была серьезная любовь, что с моей стороны, что с его. Я гуляла вместе с его сыном Филиппом, мы водили мою дочь Аришку на каток. Видя, как Олега любят его жена, семья, я поняла, что надо положить конец. Он не имел права на вторую семью. Конечно, сделав аборт, я причинила ему боль… Потом мы с ним избегали встреч друг с другом. Перед самым его уходом на поминках Саши Абдулова мы с ним поговорили, рассказали друг другу, кто как пережил ту нашу ситуацию. И были благодарны друг другу, что поступили именно так. Думаю, он меня простил. И думаю, что до последних дней я занимала место в его сердце.

…Олег Табаков — любовь моей юности. Мне было 16 лет, ему — 33 года. Я была девочкой, влюбленной в его талант и фейерверк мужского обаяния. Он мне помогал стать актрисой, поступить во МХАТ. Когда я уже стала взрослой женщиной (мне было за 20, в разводе, с ребенком), мы с ним попробовали реставрировать наши отношения. Но это не доставило удовольствия ни мне, ни ему.

ОТВЕТНОЕ СЛОВО

Вдова Волонтира:

Зачем она опорочила Михая?

— Разве о таком можно вообще говорить? — возмутилась Ефросинья Волонтир, когда мы позвонили ей после эфира с признаниями Елены Прокловой. — Михай был порядочный человек, и я не верю, что он изменял. Мы прожили с ним 50 лет. У нас была любовь с первого взгляда, и никакая Проклова не могла помешать нам. Она могла в него влюбиться, но ничего серьезного у них не было.

— Говорят, вы приехали на съемки и скандал ему устроили…

— Я поняла, что это Проклова смотрит на моего мужа влюбленными глазами, а не он на нее. Мой муж был красив, нравился женщинам, но он был порядочным человеком, и семья для него была главным в жизни. Проклова гордится своей бурной личной жизнью, но это ее не красит. После смерти моего мужа она решила заговорить о романе, очернить его. Что же она молчала, когда он был жив? Михай не позволил бы ей распространять про него грязные сплетни.

Откровение Елены Прокловой наделало много шума. Фото: Евгений РУХМАЛЕВ/TASS

В ТЕМУ

На съемках влюбилась в художника

О романе Андрея Миронова и Елены Прокловой вспоминала и режиссер фильма «Будьте моим мужем». Алла Сурикова:

«Между Мироновым и Прокловой возникло на съемках некое чувственное притяжение, интерес, даже, можно сказать, атмосфера «теоретического секса»… Однажды среди ночи меня разбудил звонок Ларисы Голубкиной:

— Алла, я звоню Андрею, а его в номере нет. Куда подевался мой муж?

Спросонья я ответила:

— Андрей? А он, наверно, на съемке…

То есть как бы режиссер спит, а съемка идет. Встревоженная Лариса прилетела к нам на следующий день…

…Меня предостерегали: с Прокловой тяжело работать. Характер! Я этого не заметила. Чрезвычайно одаренный человек, Лена была невероятно чувствительна и чувственна. В нее смертельно влюбился Саша Адамович, художник, отец мальчика Филиппа, игравшего в нашей картине роль ее сына. Саша заехал к нам на пару дней в экспедицию и… оставил из-за Лены свою жену-француженку с двумя детьми. Они (Адамович и Проклова. — Ред.) прожили вместе года два. Он вернулся потом в семью. Но ненадолго… Он умер — наверное, из-за этой Любви».

О том, что Проклова променяла Андрея Миронова на художника Адамовича, рассказывала и Лариса Голубкина:

«Леночка Проклова в то время была стройной и сказочно очаровательной курносой блондинкой. Андрюша с такой радостью мчался на репетиции! Что мне было думать? Как актриса я понимала, что репетировать-то там нечего — не Шекспира же играть будут! И вот он улетел в Сочи… И не звонит! И я чувствую, что позвонить ему не имею права. И начало внутри все сгорать от ревности… Вдруг раздается звонок, Андрюша спрашивает грустным голосом: «Ты можешь приехать?» И я тут же вылетаю в Сочи. Смотрю — Лена все в шляпах крутится перед ним… Вечером все поехали в ресторан, и вдруг Проклова всю компанию зовет к себе в номер. Мы приходим, а там сидит мужчина с бородой (художник Александр Адамович. — Ред.). Андрюша темнеет лицом. Но и я начинаю злиться: как она могла променять Миронова на этого бородатого?! То, что я пережила как женщина, не пожелаю никому…»

РЕАКЦИЯ

Лариса Голубкина:

Я давно ее простила

— Я сейчас на отдыхе, поэтому откровений Прокловой не слышала, — сказала нам по телефону актриса Лариса Голубкина, вдова Андрея Миронова. — Ну если она призналась в романе — ради бога. Я за нее счастлива!

— Она попросила прощения у жен, чьи мужья с ней изменяли. Вы простите?

— Давно простила.

Актриса Лариса Голубкина, вдова Андрея Миронова.Фото: Мила СТРИЖ

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Из-за Льва Прыгунова Лена отказалась от главной роли в «Экипаже»

Тетя актрисы Марина Михайлова рассказала «Комсомолке»:

— Леночка — очень романтичная и влюбчивая натура. Она влюблялась сразу и всерьез, правда, через год все менялось, но каждый раз — на полную катушку. Для меня самый яркий мужчина в жизни Лены — художник Александр Адамович. Это была большая любовь. И, конечно, неотразимое обаяние у обоих Олегов — Янковского и Табакова. Был у Лены еще Игорь Янковский, красавчик, племянник Олега. Когда думаю о ее романе со Львом Прыгуновым (звездой фильмов «Дети Дон-Кихота» и «Сердце Бонивура»), то меня берет досада — ведь из-за него Лена не снялась в «Экипаже». Прыгунов хотел поменять ее жизнь, у нее появились планы вышивать иконы крестиком. И она категорически отказалась сниматься в «Экипаже», а ведь именно она должна была играть главную роль.