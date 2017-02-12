Елена Темникова обозначила свою позицию по Евровидению

Певица, наконец, раскрыла карты

Действительно ли Лена начала подготовку на конкурс или же это все слухи из Интернета?

Не так давно в СМИ появилась информация об четырех основных претендентов на участие в конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае этого года в Киеве. Среди них была и кандидатура Елены Темниковой. В принципе, понятно почему — поет хорошо и выглядит благонадежно. Во всех голосованиях у народа в интернете безусловный лидер. Мы решили таки выяснить — правда это или нет? Действительно ли Лена начала подготовку на конкурс или же это все слухи из Интернета?

Артистка долгое время отказывалась от комментариев. Но в эти выходные мы застали певицу в кулуарах проходящего в Олимпийском концерта, где мы прямо спросили у певицы, и она наконец дала четкий ответ:

— «Евровидение» — это очень кайфовое мероприятие. Я ездила в 2007-м году и помню те эмоции. Я бы очень хотела снова туда вернуться. Безусловно, я могу выступить в этом году — собрать команду, подготовить песню. Но это означает для меня — отказаться от всех своих планов. И подвести свою команду, с которыми мы еще в конце прошлого года распланировали каждый шаг. Я сейчас с головой в своих собственных проектах — на российском и международных рынках, первого сольного тура (а это 16 городов, большая ответственность), работой над новыми песнями. Так же в планах — выпуск танцевального альбома, акустического альбома, проведения теперь уже ежегодного живого концерта на высоте 2 км 320 метров на Розе Хутор и других проектов, о которых вы скоро узнаете. Я хотела бы сказать огромное спасибо тем, кто хотел, чтобы я в этом году выступила на «Евровидении». Мне очень приятно, что страна меня отправила на этот конкурс, голосовала за меня…Пусть у вас останется тот же настрой, а у меня силы и планы совпадут. И, конечно, мне нужно ещё немного времени, чтобы чувствовать себя по-настоящему уверенной в своих силах. И желаю удачи тем, кто готов представить Россию на конкурсе. Чтобы представлять страну нужно быть большой личностью в народе, у людей. С собственной успешной музыкой и творчеством. Когда, знаете, как говорят — «звучит из каждого утюга» у себя здесь, на Родине. А такие у нас есть.