Елена Темникова обозначила свою позицию по Евровидению

Александр
Автор: Александр Февраль 12, 2017 19:46

Елена Темникова обозначила свою позицию по Евровидению

Елена Темникова обозначила свою позицию по Евровидению

Певица, наконец, раскрыла карты

Действительно ли Лена начала подготовку на конкурс или же это все слухи из Интернета?

Не так давно в СМИ появилась информация об четырех основных претендентов на участие в конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае этого года в Киеве. Среди них была и кандидатура Елены Темниковой. В принципе, понятно почему — поет хорошо и выглядит благонадежно. Во всех голосованиях у народа в интернете безусловный лидер. Мы решили таки выяснить — правда это или нет? Действительно ли Лена начала подготовку на конкурс или же это все слухи из Интернета?

Артистка долгое время отказывалась от комментариев. Но в эти выходные мы застали певицу в кулуарах проходящего в Олимпийском концерта, где мы прямо спросили у певицы, и она наконец дала четкий ответ:

— «Евровидение» — это очень кайфовое мероприятие. Я ездила в 2007-м году и помню те эмоции. Я бы очень хотела снова туда вернуться. Безусловно, я могу выступить в этом году — собрать команду, подготовить песню. Но это означает для меня — отказаться от всех своих планов. И подвести свою команду, с которыми мы еще в конце прошлого года распланировали каждый шаг. Я сейчас с головой в своих собственных проектах — на российском и международных рынках, первого сольного тура (а это 16 городов, большая ответственность), работой над новыми песнями. Так же в планах — выпуск танцевального альбома, акустического альбома, проведения теперь уже ежегодного живого концерта на высоте 2 км 320 метров на Розе Хутор и других проектов, о которых вы скоро узнаете. Я хотела бы сказать огромное спасибо тем, кто хотел, чтобы я в этом году выступила на «Евровидении». Мне очень приятно, что страна меня отправила на этот конкурс, голосовала за меня…Пусть у вас останется тот же настрой, а у меня силы и планы совпадут. И, конечно, мне нужно ещё немного времени, чтобы чувствовать себя по-настоящему уверенной в своих силах. И желаю удачи тем, кто готов представить Россию на конкурсе. Чтобы представлять страну нужно быть большой личностью в народе, у людей. С собственной успешной музыкой и творчеством. Когда, знаете, как говорят — «звучит из каждого утюга» у себя здесь, на Родине. А такие у нас есть.

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Александр
Автор: Александр Февраль 12, 2017 19:46
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