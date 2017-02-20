Елена Темникова откровенно рассказала о пластике лица

Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 22:45

Елена Темникова откровенно рассказала о пластике лица

Елена Темникова откровенно рассказала о пластике лица

Певица решила развеять слухи о том, что она постоянная клиентка клиник красоты

Певица Елена Темникова вместе с мужем сейчас отдыхает на Мальдивах и делится с поклонниками по-настоящему жаркими фото. Так, на днях исполнительница опубликовала откровенное фото в майке без белья, чем вызвала бурное обсуждение среди своих поклонников. Разумеется, фанаты прокомментировали и спортивную фигуру звезды, не могли удержаться и от предположения, что певица обращалась за помощью к пластическим хирургам. Но тут уже бывшая солистка группы «Серебро» не стала молчать и рассказала всю правду о своей красоте. Лена заявила, что боится уколов и врачей, а чудеса с лицом можно творить с помощью декоративной косметики:

«Чего я там накачала? Девочки, я не трогала себя. Ни губы. Ни нос. Вы бы хоть посмотрели на него. Кривой курносый. Это где хирурги так делают. Ни овал лица, как некоторые пишут. Я даже не знаю, как это делают. Качать губы, например, это вчерашний день. Купите карандаши. Посмотрите видеоуроки, хотите я вам сниму свои рекомендации, и рисуйте любую форму. Пухлые. Тонкие. Любые. Главное, что это безопасно для здоровья. И не смешно в профиль. И каждый день новая форма, при желании. Я боюсь боли и уколов, и никогда ничего с собой не делала. Сегодня такая крутая косметика. Просто попробуйте».

К слову, Елена Темникова не в первый раз отдыхает на Мальдивах. Именно здесь в апреле 2014 года певица и её возлюбленный официально стали мужем и женой.

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Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 22:45
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