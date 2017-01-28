Елена Темникова записала патриотическую песню про супергероев

Певица рассказала о том, как страшно ей было сниматься с живым медведем [видео]

Нет так давно певица и рэппер ST закончили запись песни «Сумасшедший русский», которая стала официальным саундтреком к картине «Защитники». Фильм, судя по всему, станет нашим ответам всевозможным «Мстителям» и другим картинам про супергероев. В «Защитниках» рассказывается об отряде людей — представителей разных национальностей СССР, наделенных суперспособностями, вставших на спасение страны. Мы поговорили с Еленой сразу после того, как работа над записью была закончена — певица рассказала нам о картине и съемках клипа на песню.

— Лена, как тебе вообще проект?

— О том, что будет такой фильм, мы знали давно. Трейлер к картине произвел настоящий фурор, в том числе и на Западе — мы прямо гордость почувствовали, что российскую работу высоко оценили. Чтобы трейлер к русскому фильму, с русскими актерами и командой, без всякой раскрутки посмотрело более семи миллионов человек, и чтобы все голливудские киносайты про это написали — такого не помню. Фильм выйдет 23-го февраля, в день Защитника Отчества, что очень символично. И я считаю, что конечно же, нам такие фильмы очень нужны — чтобы в нашей стране дети знали, что не только американцы спасают мир, но и наши — молодцы. Мы не должны жить заграничными супергероями — у нас же есть и свои! Вроде бы такая большая страна! А мы вынуждены смотреть все эти «марвелловские» истории, про Халка и так далее. Но теперь им пришла достойнейшая замена.

Трейлер к картине произвел настоящий фурор, в том числе и на Западе

— Это была первая работа для кино?

— Да, и это было очень волнительно. Мы очень удивились обилию специалистов на площадке. Во время съемок клипа людей, задействованных в процессе, намного меньше. Потом, декорации были очень крутыми — воссоздать Советский Союз 1958-го года было, думаю, непросто. Например, военные лаборатории — скальпели, ножи… Газеты тех лет на полу, НКВД-шники в правильных костюмах. Все же, когда снимают клип, собирают «образы» и «луки» так называемые. А здесь была действительно работа художника. Даже фотографы, которые работали на площадке, тоже с открытым ртом смотрели на медицинские лампы там, кушетки, на которых нам делали операции…

— Какие еще операции?

— По сюжету всем героям «вживляли» импланты. В том числе и мне, чтобы я обладала некими сверхспособностями.

— А какими ты сама хотела бы обладать?

— Исцелять, лечить людей — себя, всех, кого захочу. Это то, что я сразу назвала, когда меня попросили придумать какой-то для себя дар. Но мне сказали, что это сложно будет передать на камере за 10 секунд. И потом, странно заниматься исцелением Нквд-шников в тот момент, когда они на тебя нападают. Поэтому мне сказали — лечи людей в своем воображении, а у нас ты будешь двигать предметы глазами. Так что мне «достался» телекинез. Еще прикольно было бы уметь телепортироваться и как бонус — быть невидимой, и, там, разговоры президентов подслушивать — интересно, как они там все решают. А летать я бы не хотела — когда я во сне летаю, мне не очень нравится (смеется). Жить вечно, одной? Точно нет. Но если бы выбрать компанию, то прикольно.

По сюжету всем героям «вживляли» импланты

— Я видела ваши фото с медведем…Это не муляж?

— Да! Это живой медведь Степан, ему 24 года (60 лет по-нашему). В него по фильму «превращается» один из супергероев, и мы с ним «идем спасать мир». Это очень добрый медведь, работает на спектаклях, елках. Он ничем не обколот, если что. Родители»-люди воспитывают его с трех лет. Они мне сразу сказали — он воспитанный, он знает и любит людей, но все равно есть некие правила поведения. Не визжать, вперед него не заходить — идти с его скоростью. Я больше всего боялась, что он на меня наступит. Я поняла, почему говорят «косолапый мишка» — когда мы с ним шли рядом, я боялась, что он наступит мне на ногу, так как не ясно, куда он в следующий момент шагнет. и что его 350 кг раздавят мои пальцы. Я его боялась жутко, меня просто трясло. Начала волноваться за два дня до нашей с ним встречи. Когда встретились, легче не стало. Они еще, оказывается, так много едят — за то время, пока мы ходили, он съел несколько килограммов лосося, десяток яиц, пакет крабовых палочек, мешок сыра, выпил литр холодного сладкого чая. И еще 20 кг фруктов в день съедает! Вот это настоящий хищник. Но воспоминания у меня о нем остались самые приятные. Когда я кормила Степана, у него оказался очень теплый язык, которым он лизал мои руки. И совсем не пахнет. Если бы я была чуть смелее, то обняла бы мишку. Я до последнего пыталась отказаться, чтобы вместо меня был дублер, так как я панически боюсь диких животных. А вот крыс там, змей и пауков — нет. Но у меня не было варианта и я преодолела себя. Если бы мой страх все испортил, я бы себе этого не простила.