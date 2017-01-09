Елена Ваенга отменила концерты в Латвии и Эстонии

Певицу свалил грипп

Ваенга надеется, что к 13 января ее поставят на ноги

Январь только начался, а Елена Ваенга дала уже три концерта, впереди – еще десять. Но болезнь нарушила планы певицы: она оказалась на больничной койке. Сначала Елена выложила в своем «Инстаграме» видео, как под песню Zaz едет в больницу, а спустя несколько часов показала фото под капельницей.

— Сегодня и послезавтра концерта не будет. Молю Бога, чтоб к Таллину подняли… Грипп. 2 день, — написала певица на своей страничке.

«Да что же это такое», «Выздоравливайте, Еленочка, непременно!», «Скорейшего выздоровления!», «Поправляйтесь, все будет хорошо!», — оставляют подписчики аккаунта певицы свои пожелания.

Заботливые поклонники Ваенги говорят, что грипп – это не шутки, так что надо обязательно долечиться до конца. Даже если это означает, что придется отменить не два концерта, а больше:

— Люди все поймут и подождут! Мы подождем! Главное – выздоравливайте!

Концерт, который должен был состояться в понедельник 9 января в латвийском Даугавпилсе, переносится на 23 января. Когда состоится запланированное на 11 января выступление в эстонском Тарту, пока не сообщается. 13 января в Таллине концерт еще может состояться.

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Елена Ваенга отравилась перед поездкой в Москву

Очередное потрясение со здоровьем у Елены Ваенги. На сей раз певица призналась, что практически всю ночь провела в туалете. — Отравиться бананом это сильно… и смешно… 40 минут сна и… «бегом» на 1 канал. Моя постелька сапсанчик… мне себя жалко (подробности).