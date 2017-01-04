Эмир Кустурица: Я заставил Монику Беллуччи прыгать с 20-метровой высоты

Знаменитый кинорежиссер дал интервью «КП» перед премьерой фильма «По Млечному Пути» [видео]

«Я хотел проверить, на что Моника способна ради мужчины», — признается Кустурица. И ему это удалось.

По сюжету новый фильм Кустурицы (в России он выходит в прокат 12 января. — Ред.) — любовная повесть о роковом влечении невеселого деревенского молочника (в этой роли сам режиссер) к полусербке-полуитальянке с тяжелым военным прошлым и внешностью Моники Беллуччи. По жанру сам Кустурица называет свой фильм сказкой, война носит в ней сколь абстрактный, столь и перманентный характер — хеппи-энда, видимо, не предвидится.

«Война стала обыденностью»

— Вы не в первый раз снимаете кино о войне.

— Потому что война стала системой. С 1990-х годов, когда началась война в Сербии, огонь стал вспыхивать по всему миру и так и не остановился до сих пор. Посмотрите по сторонам, и вы поймете, что мир просто привык к войне. То одно происходит, то другое — война стала обыденностью, человечество просто потеряло чувство сострадания.

Я пытался привнести в это кино идеализм, который абсолютно потерян в этом мире. Любовь в нем — это состояние ума или просто процесс обмена импульсами, а я хотел показать, что это сила, необходимая людям для возрождения. Она понадобится нам в будущем, которое, надеюсь, будет лучше.

«Хотел разморозить икону»

— Вы впервые сыграли в своем фильме главную роль.

— Да, к сожалению. Мы начинали снимать картину с конца — вначале была короткометражка, в которой мой герой каждый день забирался в гору, принося с собой камень. Для того чтобы объяснить, почему он это делает, мне понадобилось снять весь этот длинный фильм. И чтобы не переснимать конец, пришлось сниматься и в предыстории. Это оказалось очень сложно — после этой работы я еще больше обожаю Чаплина, который как-то умудрялся играть в своих собственных фильмах.

— Почему вы выбрали Беллуччи на главную роль?

— Я хотел разморозить икону! Во всех своих фильмах Моника использует свою женственность. Она делает это прекрасно, но думаю, что в большинстве случаев режиссеры неправильно ее использовали. Она стопроцентная женщина. Но на что она реально способна ради мужчины? В нашей картине она прыгала с 20 метров в реку — мы снимали эту сцену два месяца на 50-градусной жаре…

— В вашем фильме у нее несравнимо больше сцен действия, чем в картине о Джеймсе Бонде, в которой она снималась.

— Конечно. По этому поводу я даже шутил на съемках: «Ну и кто здесь Джеймс Бонд?»

— Вы не раз говорили, что одержимы самолетами, самим ощущением полета.

— Да, с детства. Полет лишает нас гравитации. Я хотел добиться этого ощущения и в фильме, наши герои в нем часто меняют дорогу жизни — может, поэтому и остаются в живых. Идеей легкости в кино меня заразил еще мой пражский профессор, который учил нас снимать так, чтобы зритель чувствовал себя намного легче, чем ты на съемочной площадке.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Эмир КУСТУРИЦА родился в Сараево в 1954 году. Учился в знаменитой пражской киношколе FAMU. Дебютировал в кино в 1981 году картиной «Помнишь ли Долли Белл?», удостоенной «Золотого льва» в Венеции. Второй фильм Кустурицы — «Отец в командировке» (1985) получил уже «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Вторую «Пальму» Кустурица заработал 10 лет спустя за картину «Подполье». После чего последовал приз за лучшую режиссуру в Венеции («Черная кошка, белый кот»). С 1986 года играет на бас-гитаре в группе No Smoking Orchestra. Режиссеру принадлежит собственная деревня Кустендорф, в которой он ежегодно проводит кинофестиваль своего имени.

5 лучших фильмов Кустурицы:

● «Отец в командировке» (1985)

● «Время цыган» (1988)

● «Сны Аризоны» (1993)

● «Подполье» (1995)

● «Черная кошка, белый кот» (1998)

По млечному пути (2017) — Трейлер .