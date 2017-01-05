Эштон Катчер заявил, что хочет третьего ребенка от Милы Кунис

Звезда фильма «Секс по-дружбе» родила всего месяц назад

Эштон Катчер с супругой Милой Кунис.

У Милы Кунис и ее мужа Эштона Катчера 30 ноября родился сын Димитрий. А два дня назад актрису видели в одном из торговых центров Лос-Анджелеса. Жизнерадостная, улыбающаяся Мила спешила по делам. На ней были старые джинсы, свободно сидящие на бедрах. Можно с уверенностью сказать, что актриса вернулась в свой прежний размер одежды.

Не так давно ходили слухи, что звездная пара вслед за рождением второго малыша решила «начать работу» над третьим ребенком. Но представитель звездной семьи опроверг эти слухи. Правда сам Катчер как-то проговорился, что, по его мнению, одной девочки и одного мальчика – для полноценной семьи маловато. «Вообще-то я надеялся, что наш второй ребенок будет девочка, — признался актер. — Потому что, во-первых, наша дочка — необыкновенная во всех смыслах этого слова. Во-вторых, если бы у нас родилась снова девочка, Мила могла бы дать мне еще шанс сделать сына. А теперь я и не знаю, захочет ли она еще рожать!»

Ранее Мила Кунис признавалась, что она была в смятении, когда узнала о своей второй беременности, потому что только родила первого ребенка. И хотела в полной мере насладиться своим материнством.

Напомним, Мила Кунис и Эштон Катчер поженились 4 июля 2015 года. 1 октября 2014 года у пары родилась дочь — Уайетт Изабель Катчер. 30 ноября 2016 года появился на свет их сын Димитрий Портвуд Катчер.