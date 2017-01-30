Эштон Катчер заявил, что Мила Кунис – беженка, которая уехала в США, спасаясь от ужасов холодной войны

Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 22:45

Эштон Катчер заявил, что Мила Кунис – беженка, которая уехала в США, спасаясь от ужасов холодной войны

Эштон Катчер заявил, что Мила Кунис – беженка, которая уехала в США, спасаясь от ужасов холодной войны

Актер высказал свое возмущение действия Трампа и привел в пример несчастную судьбу своей жены

Эштон Катчер возмутился указом Дональда Трампа о запрете въезда в страну граждан Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, и напомнил, что его жена Мила Кунис тоже беженка.

С ярким монологом звезда выступил на церемонии награждения премии Гильдии киноактеров.

Артист поприветствовал всех людей в зале, а также тех, кто в этот момент находился перед экранами телевизоров, а затем обратился к тем, кто «является частью моей Америки» и кто застрял в аэропортах. Актер демонстративно ударил себя в грудь, выразив поддержку беженцам.

«Вы часть того общества, которым мы все являемся, и мы любим вас и рады вас приветствовать на премии Гильдии киноактеров», – возбужденно заявил Эштон.

Надо отметить, что это выступление было продолжением выступления Катчера в соцсетях. Накануне в Twitter звезда сериала «Два с половиной человека» также выразил недовольство политикой Трампа и напомнил подписчикам, что его супруга, актриса Мила Кунис, является эмигранткой.

«Моя жена приехала в эту страну по визе беженца в середине холодной войны! Моя кровь прямо закипает!» – заявил Эштон Катчер. Далее актер отметил, что американцы никогда не были нацией, построенной на страхе, а сострадание является коренной частью культуры страны.

Напомним, что ранее с критикой Трампа выступила Мадонна и Рианна. А Мерил Стрип заявила, что Трамп унижает и оскорбляет окружающих, в частности она вспомнила, как в 2015 году тот передразнил журналиста-инвалида. «Это разбило мое сердце. Я до сих пор не могу выбросить тот случай из головы, потому что это было не кино. Это была реальная жизнь», – подчеркнула Стрип.

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Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 22:45
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