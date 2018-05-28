Этапы топографической съемки земельного участка

В случае проведения работ, для которых необходимо разработать проектную документацию (возведение дома, хозяйственного сооружения, перепланировка и многие другие), обязательным условием является проведение топографической съемки земельного участка.

Для чего нужна съемка: законодательное регулирование

В общем случае это комплекс изыскательных процедур на местности, в результате которых создается план с указанием:

координат всех поворотных точек;

внешних границ и внутренних разграничений (при наличии);

обозначений контуров и координат, технических параметров всех строений – жилых и нежилых;

деревьев (отображение в виде условных обозначений).

В результате составляется точный план земельного участка (обычно в масштабе 1:10000), который в большинстве случаев представлен плоскостным чертежом, без учета особенностей рельефа. Границы наносятся в соответствии с поворотными точками – двумя координатами, соединенными прямой линией, совпадающей с периметром. Контуры определяются более или менее точно по фиксированным объектам (бетонные, кирпичные, деревянные стены, заборы, границы леса, полоса насаждений и т.п.).

Этот план представляет собой документ, который может понадобиться:

Получение разрешения для того, чтобы начать частное (ИЖС) или коммерческое строительство – возведение жилых зданий и любых капительных построек хозяйственного или производственного назначения. Перепланировка территории, предполагающая изменение границ, внутренних разграничений. Работы по благоустройству и изменению ландшафтного дизайна. Уточнение информации о границах, координатах поворотных точек, расположении объектов, если в документах есть противоречие с фактическими данными. Оформление документов, которые связаны с определением границ и/или площади всей территории, отдельных ее секторов, сооружений на ней. Подведение коммуникаций к территории и получение разрешения на их подключение. Подготовка генерального плана земельного участка – так называемого ГПЗУ.

Содержание ГПЗУ во многом совпадает с топопланом территории. Законодательно подобные вопросы регулируются Градостроительным кодексом (последние изменения произошли в июле 2017 года).

После проведения всех работ, составления плана и получения разрешения на строительство реализовать это право необходимо не позднее, чем три года. Затем заявитель должен снова провести изыскания на участке и опять обращаться за разрешением.

С практической точки зрения съемку нужно проводить в тех случаях, когда необходимо оформить документ на основе плана земельного участка, уточнить его границы или разрешить судебные споры с соседями.

Образец плана участка и его технические характеристики

После проведения изысканий составляют план территории с чертежом определенного масштаба. На таком плане указывают все границы, поворотные точки, контуры строений, а также их площадь. Обозначения объектов указываются в виде значков с расшифровкой.

Ключевыми техническими характеристиками чертежа являются:

Масштаб – отношение единицы чертежа к реальной единице расстояния местности. Высота сечения рельефа – сохранение одинакового перепада высот по всему протяжению (или по конкретным зонам). Позволяет получить корректный план с точки зрения неровностей поверхности. Система высот и координат стандартизована в соответствии с данными, поступающими со спутников. В России используется так называемая балтийская система, согласно которой нулевым уровнем признается водная поверхность Балтийского моря (средний показатель за несколько десятилетий). Может иметь отличия по регионам (например, в Московской области это МСК-50).

По результату топографической съемки на план земельного участка могут нанести любые недвижимые объекты, в том числе деревья с указанием их высоты, толщины обхвата, породы и т.п. Таким образом, на схеме можно наносить любые изображения по желанию самого заказчика.

Как проходят работы: поэтапное описание

В общем виде работы делятся на три этапа – подготовка, исполнение и составление самого плана:

Во время подготовительного этапа детально обсуждается цель съемки, какие объекты на земельном участке должны быть отражены, где будет использоваться соответствующий план. Оговаривается цена и заключается договор возмездного оказания услуг. Во время полевого этапа проводятся изыскательные работы на местности, которые обычно занимают 1 день (с учетом выезда). Применяются специальные измерительные приборы, спутниковое оборудование, которое помогает с высокой точностью определить координаты поворотных точек и наметить границы. Наконец, во время камерального этапа с помощью программ составляется сам топографический план, намечаются границы территории, выносятся и расшифровываются все условные обозначения.

В частном варианте (для получения разрешения на ИЖС) это выглядит примерно так.