Этапы выбора квартиры

mavit
Автор: mavit Май 6, 2017 17:47

Этапы выбора квартиры

Одна из многих человеческих сущностей — стремление к новизне, к совершенству, к новому и интересному. Это может касаться многих факторов нашей жизни. Люди способны менять образ жизни, менять вкусы, взгляды, мнения. Это свойства людей. Приобретение жилья, а со временем, появление желания поменять его на лучшее, одно из таких наших свойств. Выбор квартиры – ответственное мероприятие. Попробуем разобраться в этапах выбора квартиры. 
Купить квартиру в пригороде Киева, в новостройках или существующих домах, сейчас может каждый, были бы средства. Если средств на приобретение квартиры хватает, так или иначе любой покупатель сталкивается с необходимостью вникания во все детали с этим связанные. Приобретение нового жилья должно стать желанным событием.

На что же обращать внимание при покупке квартиры? Кого-то очень заботит этажность, кого-то – куда выходят окна, на юг или на север, на запад или восток, какие рамы и двери в квартире? В новостройках сейчас повсеместно устанавливают пластиковые окна. А вот при покупке вторичного жилья, уже установленные пластиковые вместо деревянных будут плюсом – не надо будет их менять. Тоже касается и дверей.

Покупателю надо обратить внимание на пол, на потолок. Если предстоит серьезный ремонт, то надо обратить внимание на качество стыков плит потолка, на ровность пола. Если не учитывать эти нюансы, в дальнейшем это повлечет дополнительные расходы, и не малые. На эти нюансы надо обращать внимание и при покупке квартиры в новостройке. И до совершения сделки нужно потребовать с застройщика устранения некачественных моментов. Надо не забыть осмотреть стояки и трубы. Для этого лучше пригласить специалиста, который все подробно осмотрит и разъяснит.

После приобретения квартиры, во многих случаях, если не во всех, новый жилец приступает к ремонту и обустройству своего нового жилья. Если удалось выбрать квартиру с учетом всех наших рекомендаций, можно сэкономить средства. Сэкономленные средства пойдут на улучшенный дизайн квартиры, на качественное оборудование. Можно нанять архитектора для перепланировки квартиры, архитектор разъяснит, что можно, а чего нельзя перестраивать. Также можно нанять дизайнера для разработки интерьеров комнат. Однако можно все сделать и на свой вкус, если таким обладаете.

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mavit
Автор: mavit Май 6, 2017 17:47
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