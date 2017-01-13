«Эти звезды в январе только для тебя!»: Земфира поздравила Ренату Литвинову с днем рождения

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 03:46

«Эти звезды в январе только для тебя!»: Земфира поздравила Ренату Литвинову с днем рождения

«Эти звезды в январе только для тебя!»: Земфира поздравила Ренату Литвинову с днем рождения

Сегодня знаменитой актрисе исполняется 50 лет

Земфира поздравила свою подругу Ренату Литвинову.

Рената Литвинова – женщина, к которой не подходят никакие цифры. И уж тем более трудно представить, что знаменитая актриса может отмечать такой зрелой юбилей. Все, кто поздравлял актрису сегодня в соцсетях, отмечали как раз ее молодость и страстную любовь к жизни.

Но главное поздравление, конечно, прозвучало от самого близкого друга режиссера и актрисы – Земфиры. В своем инстаграме певица написала: «…Этот снег, эти звёзды в январе только для тебя!», — написала исполнительница и добавила хештеги: #естьтакойдень12января #z #zemfira #земфира #ренаталитвинова #renatalitvinova.

zemfiralive

Свой день рождения режиссер фильма «Богиня: как я полюбила» решила провести в горах вместе со своей семьей и отправилась во французский Межев. Накануне актриса устроила небольшую вечеринку в своей парижской квартире, куда пригласила близких подруг. Среди участников праздника была, конечно, и дочь звезды – Ульяна, которая давно живет во французской столице.

А уже после мама с дочерью вместе укатили в горы. Присоединилась ли к ним Земфира неизвестно.

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Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 03:46
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