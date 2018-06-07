Это лишь часть шоу: Егор Крид не собирается жениться на победительнице «Холостяка»

То, о чем давно догадывались поклонники шоу, оказалось правдой

Егор Крид и Дарья Клюкина.

Несмотря на то, что финал шестого сезона «Холостяк» с вручением обручального кольца и примеркой подвенечного платья финалисток шоу получился очень лиричным, уже вскоре стало ясно, что после завершения проекта Егор Крид не планирует строить отношения с Дарьей Клюкиной. Как впрочем, не довели телероман до создания семьи и все остальные герои популярного шоу. Сам Крид уже вскоре заявил, что вручение кольца возлюбленной было лишь частью телешоу и вовсе не означает, что он на самом деле высказывал намерение жениться.

В ответ на возмущенный комментарий одной из поклонниц, о том, что Крид совершил ошибку, выбрав в финале не ту девушку, певец ответил следующее: «Скажи, ты действительно считаешь, что на «Холостяке» люди женятся? Кольцо — это некое правило проекта. Как и розы. По франшизе ты даришь его девушке в конце. Это некая традиция. На проекте ты можешь выбрать человека и сделать традиционный жест, а дальше уже продолжается жизнь…»

Надо отметить, что действительно после окончания проекта никто ни разу не видел Егора Крида в обществе Дарьей Клюкиной. Складывается ощущение, что сразу после того, как были выключены камеры, «влюбленные» разошлись в разные стороны. Крид отправился на гастроли, плюс, его вскоре ждет суд с одним из организаторов гастролей, которому он задолжал деньги, а красавица Дарья активно монетизирует свой инстаграм. Став финалисткой шоу ТНТ, стоимость рекламных постов Клюкиной выросла, по оценкам экспертов, в два раза.

Напомним, прошедший сезон «Холостяка» стал уже вторым, в котором принимала участие Даша. В первый раз она боролась за сердце другого холостяка, актера Ильи Глинникова. Правда, в тот раз она сама покинула проект, сказав, что «не видит будущего с Ильей».

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«Принцесса:) Это лайв считает подписчиков, а я просто стебусь. Но и правде в глаза тоже смотрю», — ответил певец. Это заявление вызвало волну возмущения среди подписчиков паблика. «Что значит, стебусь? Ты говорил о чувствах, а на самом деле хайповал и прикалывался?» — недоумевают пользователи. (подробности)

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Надо отметить, что, несмотря на юный возраст, а девушке всего 24 года, она запустила и именное производство бьюти-боксов, которые на волне успеха «Холостяка» пользуется бешеным спросом. К слову, Клюкина еще является совладелицей кафе в Сочи, где налажено производство пирожных. (подробности)