«Это просто ад»: Брат Кейт Хадсон рассказал о романе своей сестры с Брэдом Питтом

Американские таблоиды уверяют: экс-супруг Анджелины Джоли переезжает жить к одной из самых красивых блондинок Голливуда [фото]

У Кейт Хадсон и Брэда Питта роман?

Еще недавно американские таблоиды уверяли нас в том, что Брэд Питт раздавлен разводом, страдает по детям и вообще плачет с утра до ночи. И вот теперь журнал Star разразился новой сенсацией: по сведениям издания, Брэд уже далеко не так одинок. 53-летний актер якобы сошелся с одной из самых красивых блондинок Голливуда – 37-летней Кейт Хадсон, и вовсю крутит с ней роман. По словам источников, Брэд частый гость в доме Кейт, и уже успел очаровать ее родителей, голливудских актеров Голди Хоун и Курта Рассела.

— Брэд пришел к родителям Кейт на ужин, — поведал инсайдер. – Они очень хорошо провели время. Брэд и Курт играли в бильярд, рассказывали забавные истории и вообще вели себя как старые друзья. Голди всегда считала Питта отличным парнем, и теперь она рассказывает всем вокруг, какой счастливой он делает ее дочь. Кроме того, она рада, что Кейт помогла Брэду прийти в себя после тяжелого развода.

Издание вышло с фотографиями Брэда Питта и Кейт Хадсон на обложке, а так же броскими заголовком: «Они съезжаются!» Как уверяет источник редакции, Брэд и Кейт уже вовсю пакуют вещи и строят планы по поводу того, как они будут жить под одной крышей.

theoliverhudson



Правда, ложку дегтя в эту идиллию добавил брат Кейт Оливер Хадсон. Оливер сфотографировал в супермаркете обложку со своей сестрой и Брэдом Питтом и написал в Инстаграме развернутый пост об их отношениях.

— Да, и это просто ад! Он такой неряшливый! – написал Оливер. – Все время пьет из коробки и оставляет дверь открытой. И это когда он находится в моем доме! Он уже называет меня братом и вбил клин между мной и моим настоящим братом Уайтом, который теперь со мной не разговаривает. Он настаивает на том, чтобы мои дети звали его «дядей Б», и уже успел потерять моего младшего на пирсе в Санта-Монике… Даже моя мать открыто флиртует с ним! Она постоянно ходит по дому в этих маленьких ночных рубашках, весь день, даже в три часа дня! А папа просто все время говорит: «Ну и ладно! Это же Брэд Питт!» Чувак, это нехорошо. Пришло время съехать.

Судя по сарказму Оливера, новостям о романе его сестры вряд ли можно верить. Тем более, что единственное свидетельство того, что между Кейт и Брэдом что-то есть – это слова самой Хадсон о том, что она была бы не прочь встречаться с Питтом. Кейт призналась в этом во время интервью с телеведущим Говардом Стерном в его шоу.

37-летняя Кейт Хадсон считается одной из самых сексуальных актрис Голливуда.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два года назад Хадсон рассталась с гражданским мужем и отцом своих детей, лидером группы Muse Мэттью Беллами. И с тех пор никак не может найти подходящего бойфренда. Несколько месяцев Кейт встречалась с певцом Ником Джонасом (парню в то время было 23 года, и он на 13 лет моложе Хадсон). Но их роман быстро сошел на нет. И вот как раз сейчас актриса находится в активном поиске.

— Знаете, что мне необходимо прямо сейчас? Честно – мне нужен забавный парень, — сообщила Кейт своему собеседнику Говарду Стерну. – Забавные делают меня счастливой. Но только чтобы он был по-настоящему крутой!

В ответ Говард спросил: «А как насчет Брэда Питта? Он сейчас как раз свободен».

— Да! Брэд Питт очень, очень привлекательный! – воскликнула Кейт. – Я думаю, Брэд или кто-то похожий на него мне бы очень подошел.

Дальше углубляться в тему Кейт не стала: по ее словам, она не любит обсуждать свою личную жизнь, чтобы не ранить сыновей (у Кейт двое мальчиков: 12-летний Райдер и 5-летний Бингем).