«Это троллинг»: лимузин и фрак помогли Аскольду Запашному пройти в тульский «Пряник»

mavit
Автор: mavit Февраль 21, 2018 05:45

«Это троллинг»: лимузин и фрак помогли Аскольду Запашному пройти в тульский «Пряник»

Аскольд Запашный в своем Instagram опубликовал ролик, где артист и его друзья эффектно преодолевают фейс-контроль на входе в клуб, в который его не так давно отказались впускать [видео]

"Это троллинг": лимузин и фрак помогли Аскольду Запашному пройти в тульский "Пряник"

На этот раз дрессировщик подготовился основательно

Народный артист России Аскольд Запашный, которого в начале февраля не пустили в тульский клуб-ресторан «Пряник», якобы из-за несоответствующего дресс-кода, все-таки смог попасть в заведение общественного питания.

На этот раз дрессировщик подготовился основательно: белый лимузин, фрак, цилиндр.

В компании друзей, среди которых были его брат Эдгард и телеведущий Анатолий Закошанский, он прибыл в ресторан и с торжествующими криками зашел в общепит, преодолев фейс-контроль. На этот раз к его внешнему виду сложно было придраться. Разодет с иголочки, настоящий джентельмен!

Как точно подметил Эдгард Запашный, такое представление — вовсе не реклама ресторана, это был троллинг.

Участники фееричного «захода» запечатлили все на видео, которое Аскольд Запашный выложил на своей личной страничке в Instagram. Подписал его он так:

«Все «несчастным», что не попали в тульский «Пряник» посвящается… Назидание и инструкция будущим поколениям, что не захотят оказаться вышвырнутыми на обочину жизни и за пределы предприятия общественного питания… Смотрите и слушайте — ведь это единственный проверенный способ попасть туда, куда вход вам «заказан»?! (авторская орфография и пунктуация сохранены)».

Дресс-контроль Запашного: Укротитель, выставленный из тульского клуба, расписал, в чем был одет

Знаменитый дрессировщик рассказал подробнее о неприятном случае на гастролях (подробности)

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Автор: mavit Февраль 21, 2018 05:45
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