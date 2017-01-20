Это все киевский торт на ночь: на Аните Цой не сходятся концертные платья

За время праздников певица прибавила пять кг

Сейчас актриса активно включилась в спортивный режим и села на диету

Анита Цой уже много лет борется за стройную и спортивную фигуру. В ход идут все средства: правильное питание, спорт, массаж. Однако, звезды тоже люди и тоже могут расслабиться, тем более, когда новогодние праздники такие длинные. Вот не смогла отказаться от вкусного в длительные выходные и певица. Как результат- 5 лишних кг.

«Я решила признаться прежде всего себе в том, что за время новогодних каникул распустила себя в еде и мало занималась спортом. Плавание с черепахами, дайвинг и купание в проруби не в счет. Достаточно вспомнить, как я день назад посреди ночи ела киевский тортик. Вернувшись домой и встав на весы, я пришла в шок. Пять лишних килограммов!!! Живот и подбородок округлились до неузнаваемости. Сказать, что я расстроилась – ничего не сказать. Я в полном дерьме, друзья, а мне скоро в тур. А костюмы на меня однозначно не налезут. Отдохнула так отдохнула», – поделилась артистка печалью в социальной сети.

Поэтому сейчас актриса активно включилась в спортивный режим и села на диету. Актриса надеется, что вскоре отражение в зеркале ее порадует.

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Ранее в интервью Dni.Ru Цой призналась: «Я всю жизнь борюсь с лишним весом, поскольку пышка по природе. Например, после родов я стала весить почти 100 килограммов, хотя и до родов была крепышом. Чтобы привести себя в форму, пришлось пройти долгий путь проб и ошибок – от таблеток для похудения и прорезиненных подштанников от целлюлита, до различных кремов и диет. Мне удалось отучить себя от чрезмерного употребления сахара и соли, что задерживает воду и мешает процессу похудения».

В процессе работы над собой самым сложным для певицы оказалось обзавестись новыми привычками: есть небольшими порциями и часто, знать, какие продукты сочетаются друг с другом. Второе ее правило – постоянное движение. «Три-четыре раза в неделю я хожу в спортзал, в бассейн, выкладываюсь на концертах. Вы можете играть со своими детьми, гулять с любимой собакой, зажигать на танцполе, заниматься любовью… Главное – не стойте на одном месте и не проводите на диване все свободное время, – отметила Анита. – Приготовьтесь к тому, что заниматься фигурой – это кропотливая каждодневная работа!»