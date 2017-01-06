Фадеев о «Викинге»: «Показ убийства животных, натуралистичные батальные сцены — это не то, что должны видеть наши дети!»

Известный продюсер раскритиковал модный фильм [опрос «КП»: а вам кино понравилось?]

Викинг. Финальный трейлер .

Похоже, что продюсер Максим Фадеев медленно, но верно превращается в «Юрия Лозу». Тот, как вы помните, тоже при каждом удобном поводе «глаголом жжет сердца людей».

Первого января Фадеев раскритиковал «новогодние огоньки». А теперь заточил перо на модный фильм «Викинг».

К слову, вокруг этой картины разразилась самая настоящая битва блогеров. Кто-то убеждён, что фильм великолепно снят, а кому-то картина совершенно не понравилась.

— В мире отечественного кинематографа состоялось грандиозное, по своим масштабам и значению событие — премьера эпического исторического фильма «Викинг»! — написал в своём Инстаграме Филипп Киркоров. — Поднять такую махину в наше беспокойное время – это подвиг, ну, и, конечно, поздравляю своего друга Данилу Козловского с потрясающей работой над ролью князя Владимира! Эта роль ещё раз подтвердила статус Данилы — актёра номер один в России! Невероятно трогательная и женственная Светлана Ходченкова — прекрасная работа, просто счастлив за свою подругу! А вообще это, конечно, событие в мировом кинематографе и однозначно «Оскар»! Масштабная, глубокая, сильная, зрелищная работа, которая, безусловно, оставит след в кинематографе! Такое кино сегодня — это событие! История нашей страны!

А вот продюсеру Максиму Фадееву фильм не понравился. По мнению музыканта, на «Викинг» детей с собой лучше не брать.

— Вчера мы с родственниками, в числе которых — мои племянники — 12 и 14 лет, решили посетить очень разрекламированный фильм «Викинг», — написал в своём Инстаграме Фадеев. — Создатели фильма обещали, что картина очень ярко передает атмосферу и быт Руси времен принятия христианства. Я специально заранее проверил возрастные ограничения, так как с нами были несовершеннолетние дети. И каково же было мое недоумение, когда уже в самом начале картины мы все вместе с детьми лицезрели сцену убийства животного. Будучи педагогом по образованию, я совершенно уверен, что детям такое смотреть нельзя. Но даже она, в сравнении с тем, что начало происходить на экране дальше, может считаться относительно невинной. А дальше мы увидели толпы бегающих, перемазанных кровью людей.

… Я убежден, что этот фильм может очень сильно и очень негативно влиять на психику и восприятие ребенка истории нашей страны. Показ убийства животных, натуралистичные батальные сцены — это не то, что должны видеть наши дети. Да и даже некоторые особо эмоционально восприимчивые взрослые. Мы ведь говорим о воспитании целого поколения.

…И, Боже упаси, не кричать об исторической достоверности фактов. Я — не кинокритик, а просто зритель, пришедший на «Викинга» с детьми, просто человек, голос которого может быть услышан.

ОПРОС «КП»

Как вам «Викинг»?. Как вам «Викинг»?

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Всего за три дня петиция набрала шесть тысяч голосов, сотни лайков и репостов… А следующий шаг — обращение в прокуратуру (подробности)

ЕЩЁ МНЕНИЕ

А вместо сердца — бронзовый топор!

Павел САДКОВ

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