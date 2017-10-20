Фактурный натяжной потолок — оригинальное решение

mavit
Автор: mavit Октябрь 20, 2017 19:57

Фактурный натяжной потолок — оригинальное решение

Фактурные натяжные потолки представляют собой полотно с особенной отделкой, например, рельефные узоры, гладкость поверхности или с определёнными светоотражательными свойствами. Оттенок потолка не имеет никакого значения. Как правило, различают несколько видов фактурных натяжных потолков: матовый, глянцевый или сатиновый.
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Матовый фактурный потолок

Фактурный натяжной потолок - оригинальное решениеОбладает наиболее низкой светоотражательной способностью. Такой потолок очень похож на обычную побелку. На полотно можно нанести разнообразные рисунки и узоры, при этом цвет будет яркий и чёткий. Освещение в помещении не влияет на выразительность фактурного потолка. Как правило, дизайнеры в своих интерьерах применяют фактуры наиболее близкие к естественности.

Сатиновый фактурный натяжной потолок

У сатинового потолка светоотражательная способность лучше, нежели у матового. При дополнительном освещении такая поверхность отличается насыщенностью и яркостью оттенков. Особенно это свойство заметно на потолках светлых цветов.

Глянцевый фактурный натяжной потолок

Максимально отражает свет и различные блики глянцевый потолок. Независимо от цвета полотна, подобный материал схож с зеркальной поверхностью. Благодаря этому свойству с помощью глянцевого потолка можно зрительно увеличить площадь помещения, создав эффект бесконечности, а также придать интерьеру комнаты свой индивидуальный стиль. Кроме того, использование глянца поможет произвести зонирование помещения.
Полотно идеально подойдёт для изготовления многоуровнего потолка. Также дизайнеры используют в своих проектах комбинирование нескольких видов плёнки, например матовое полотно показывает реальный размер комнаты, в то время как глянец зрительно увеличивает пространство комнаты.
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Фактурный натяжной потолок - оригинальное решениеПомимо основных полотен, при изготовлении фактурных натяжных потолков используются и другие материалы. Например, металлик, шёлк, замша, мрамор или перламутр. Такие полотна полностью повторяют природные материалы, и поэтому в интерьер вносят такие же ощущения. Например, замша дарит чувство свежести и бархатистости. Тканевые натяжные потолки придают помещению особенный уют и чувство безопасности.
Современные дизайнеры часто используют сочетание различных материалов. Результат такого комбинирования очень интересный и позволяет выгодно акцентировать внимание на отдельных элементах интерьера. Например, сочетание матового потолка с металликом отличается своей оригинальностью. При дополнительном освещении интерьер начинает выглядеть по-новому. Шёлковое полотно эффектно оттенит рамка, изготовленная из матовой плёнки.
Источник: http://sizex.ru/

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mavit
Автор: mavit Октябрь 20, 2017 19:57
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