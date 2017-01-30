Федор Бондарчук отхлестал Ксению Собчак в бане веником

Телеведущая выложила в Инстаграм фотоотчет из парилки [фото]

Ксения Собчак провела выходные с Федором Бондарчуком.

Ксения Собчак частенько подкалывает свою заклятую «подругу» Анастасию Волочкову за тягу к шпагатам и обнаженке, но есть кое-что, что роднит их обеих: это любовь к русской бане. Так же, как и балерина, телеведущая не мыслит хороших выходных без горячей парилки, ледяной купели и душевной компании. Минувшее воскресенье Ксения провела вместе с главным ньюсмейкером этой недели – режиссером Федором Бондарчуком, который праздновал премьеру своего нового фильма «Притяжение». Собчак и Бондарчук уединились в парилке, о чем блондинка не преминула рассказать в своем Инстаграме.

Ксения и Федор отдохнули в бане по полной программе – судя по посту телеведущей, Бондарчук как следует отхлестал ее банным веником. Где в этот момент находились супруг Собчак Максим Виторган и новая избранница режиссера Паулина Андреева, история умалчивает. Так же, как и Ксения, которая ни словом не обмолвилась в своем блоге о муже или Паулине. Зато Собчак поделилась в Интернете снимком из парилки: на фото распаренная Ксения приходит в себя после банных процедур, в то время как закутанный в халат Федор внимательно смотрит в объектив.

— Ну что же, быть битой веником лидером проката — это хоть и утомительно, но приятно, — поделилась Собчак. — Тем более, что теперь Федор Сергеевич Бондарчук может и расслабиться – «Притяжение» получилось во всех смыслах замечательное кино с прекрасным «сарафаном» (отзывами зрителей по окончанию просмотра).

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Слова Ксении про «лидера проката» подтверждают и цифры кассовых сборов. За три дня, которые фильм идет на больших экранах (напомним, премьера картины состоялась 26 января) он собрал в кинотеатрах страны уже 270 миллионов рублей. По прогнозам экспертов, в ближайшее время лента принесет ее создателям 410 миллионов рублей.

Предполагается, что космический блокбастер «Притяжение» Федора Бондарчука станет шестым за всю историю российских фильмов по успешным стартовым результатам. До сих пор в первую пятерку отечественных лидеров входили картина «Вий» (собравшая в прокате 602,7 млн. рублей), «Сталинград» (524,3 млн. рублей), «Экипаж» (501 млн. рублей), «Три богатыря: Ход конём» (427,5 млн рублей) и «Самый лучший фильм» (403,9 млн рублей).