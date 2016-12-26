Федор Бондарчук: «Я был свободен, когда встретил Паулину»

Режиссер сделал неожиданное признание

Говорят, скоро состоится свадьба Федора и Паулины

В начале этого года поклонники был шокированы неожиданным расставанием режиссёра Федора Бондарчука и его супруги Светланы. Пресса откуда-то разузнала о том, что пара больше не вместе и что главред журнала Hello съехала из семейного гнезда в «небольшую» квартиру на Патриарших прудах. Затем выяснилось, что у 49-летнего режиссёра роман с актрисой Паулиной Андреевой. С того момента 29-летнюю звезду сериала «Метод» называли исключительно «разлучницей». Пара впервые вышла в свет на фестивале «Кинотавр». А Светлана Бондарчук даже поместила фото Фёдора и Паулины на обложку своего журнала, чем тогда всех удивило. «Какая мудрая женщина», — говорила публика. Но при этом никто из «треугольника» не комментировал обстоятельства происходящего.

В начале этого года поклонники был шокированы неожиданным расставанием режиссёра Федора Бондарчука и его супруги СветланыФото: Евгения ГУСЕВА

И вот только сейчас, в интервью опять же журналу бывшей супруги Светланы, Федор Бондарчук признался, как было дело:

— «Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину. И был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, что это правильно, когда люди, уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что нужно быть готовым к переменам. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, — это не так».

29-летнюю звезду сериала «Метод» называли исключительно «разлучницей»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Говорят, скоро состоится свадьба Федора и Паулины, но режиссер ничего не сказал по этому поводу. Но признался:

— «Заканчиваю год в редком для себя состоянии абсолютного счастья и взгляда в будущее».