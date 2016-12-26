Федор Бондарчук: «Я был свободен, когда встретил Паулину»

Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 21:45

Федор Бондарчук: «Я был свободен, когда встретил Паулину»

Федор Бондарчук: "Я был свободен, когда встретил Паулину"

Режиссер сделал неожиданное признание

Говорят, скоро состоится свадьба Федора и Паулины

В начале этого года поклонники был шокированы неожиданным расставанием режиссёра Федора Бондарчука и его супруги Светланы. Пресса откуда-то разузнала о том, что пара больше не вместе и что главред журнала Hello съехала из семейного гнезда в «небольшую» квартиру на Патриарших прудах. Затем выяснилось, что у 49-летнего режиссёра роман с актрисой Паулиной Андреевой. С того момента 29-летнюю звезду сериала «Метод» называли исключительно «разлучницей». Пара впервые вышла в свет на фестивале «Кинотавр». А Светлана Бондарчук даже поместила фото Фёдора и Паулины на обложку своего журнала, чем тогда всех удивило. «Какая мудрая женщина», — говорила публика. Но при этом никто из «треугольника» не комментировал обстоятельства происходящего.

В начале этого года поклонники был шокированы неожиданным расставанием режиссёра Федора Бондарчука и его супруги СветланыФото: Евгения ГУСЕВА

И вот только сейчас, в интервью опять же журналу бывшей супруги Светланы, Федор Бондарчук признался, как было дело:

— «Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину. И был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, что это правильно, когда люди, уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что нужно быть готовым к переменам. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, — это не так».

29-летнюю звезду сериала «Метод» называли исключительно «разлучницей»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Говорят, скоро состоится свадьба Федора и Паулины, но режиссер ничего не сказал по этому поводу. Но признался:

— «Заканчиваю год в редком для себя состоянии абсолютного счастья и взгляда в будущее».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 21:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии